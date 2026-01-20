Acesse sua conta
Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade

Atriz abre as portas da casa na Barra da Tijuca e revela detalhes da arquitetura ampla, da decoração afetiva e dos espaços integrados

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:10

A mansão aposta em ambientes integrados, obras de arte e conexão com a natureza
A mansão aposta em ambientes integrados, obras de arte e conexão com a natureza Crédito: Reprodução/André Klotz

Paolla Oliveira mostrou como é a mansão onde mora no Rio de Janeiro e chamou atenção pelos detalhes de arquitetura e decoração pensados para unir conforto, memória e conexão com a natureza. Com 1,7 mil m², a casa fica na Barra da Tijuca e é envolvida por vegetação nativa, criando um clima de refúgio em meio à cidade.

O projeto privilegia a amplitude e a integração dos ambientes. Panos de vidro, brises e áreas abertas fazem com que a luz natural circule por todos os cômodos, além de aproximar o interior da paisagem externa. A sensação é de continuidade entre dentro e fora, reforçada pela escolha de materiais naturais e tons sóbrios.

Mansão de Paolla Oliveira

A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube

A sala de estar funciona como um verdadeiro acervo pessoal. Uma grande estante metálica abriga prêmios, obras de arte e objetos carregados de significado, transformando o espaço em uma narrativa visual da trajetória da atriz. Peças de design contemporâneo dividem espaço com itens afetivos, criando um equilíbrio entre sofisticação e intimidade.

Na área social, a decoração aposta em texturas e elementos artesanais. Tapetes de fibra natural, mobiliário com acabamento em madeira e obras de artistas brasileiros ajudam a quebrar a imponência do tamanho da casa e trazem acolhimento ao ambiente. A arquitetura evita excessos e valoriza o essencial.

A cozinha e os espaços de convivência seguem a mesma lógica. Bancadas amplas, linhas retas e materiais resistentes dialogam com a rotina intensa da atriz, que também usa a casa para gravações e compromissos profissionais. Ainda assim, o clima é de lar, não de vitrine.

Um dos espaços mais simbólicos fica na área íntima. Na varanda do quarto, Paolla montou um altar ecumênico com imagens religiosas, cristais e objetos recebidos ao longo da vida. “São imagens de São Jorge, Nossa Senhora de Aparecida, Buda, além de cristais e outros objetos que fazem parte da nossa vida e da nossa proteção.”

A área externa reforça a proposta de integração com a paisagem carioca. Piscina, mobiliário outdoor e espaços de descanso se misturam ao verde ao redor, criando um ambiente voltado para pausa e reconexão. A casa também abriga os animais da atriz, que circulam livremente pelos ambientes.

Depois de enfrentar a perda da antiga residência em um incêndio, Paolla transformou o recomeço em oportunidade de construir um espaço ainda mais alinhado com sua essência. “Pensei, ‘vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela’. E assim foi.”

