Mudou muito? Web resgata fotos de Aline Campos, do BBB 26, antes de procedimentos estéticos; veja

Ex-bailarina do Faustão, influenciadora passou por rinoplastia e até mudança de nome

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:36

BBB 26: Aline Campos está no grupo Camarote Crédito: Globo/Manoella Mello

​Se você ligou a TV no BBB 26 e ficou tentando lembrar de onde conhece aquele rosto, a resposta é simples: Aline Campos é figurinha carimbada no entretenimento brasileiro há mais de uma década. Mas a "Verão" que conquistou o país em comerciais de cerveja mudou, e muito. Com a entrada no reality, fotos da sister na época em que era bailarina do Faustão voltaram a viralizar.

​O que ela já fez no rosto?

​Aos 38 anos, Aline nunca escondeu que é fã de procedimentos estéticos, mas hoje prega o consumo consciente. Entre as mudanças mais visíveis estão a rinoplastia (plástica no nariz) e a harmonização facial, que deixou o maxilar e as maçãs do rosto bem mais definidos.

​Recentemente, ela causou alvoroço nas redes sociais ao aparecer com hematomas após um transplante de sobrancelhas. Dentro da casa, ela brincou com o resultado: "Eu não tinha pelo nenhum, agora estou peluda", contou aos brothers. O preenchimento labial também é um dos procedimentos visíveis quando comparamos com fotos de 2011.

​Nem tudo foi flores na busca pela perfeição. A própria Aline já confessou aos seguidores que pesou a mão em alguns momentos. "Eu mesma já exagerei e me arrependi. Aprendizados", revelou em seus stories antes do confinamento.

Confira o Antes e Depois de Aline Campos após procedimentos estéticos

​Essa busca por uma aparência mais natural e autêntica também refletiu no nome. Em 2021, ela abandonou o famoso sobrenome "Riscado" (do ex-marido) para voltar às raízes como Aline Campos. Segundo ela, a mudança faz parte de um processo de conexão com sua verdadeira essência e autoconhecimento.