'Jonas 22'? Entenda apelido do participante do BBB 26 e a gafe de Ana Maria Braga

Veterano do BBB 26 voltou a ser assunto após a apresentadora soltar a alcunha ao vivo no ‘Mais Você’

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:41

Veterano do BBB 26 voltou a ser assunto após a apresentadora soltar a alcunha ao vivo no 'Mais Você'

Se você estava assistindo ao Mais Você na última quarta-feira (14), provavelmente deu uma risadinha junto com a Tati Machado. Ana Maria Braga acabou cometendo uma daquelas gafes ao falar sobre os veteranos do BBB 26. Ao citar Jonas Sulzbach, a apresentadora o chamou de "Jonas 22", deixando a colega de bancada sem ar de tanto rir e os internautas em polvorosa.

Mas, afinal, de onde vem esse número que persegue o empresário desde sua primeira passagem pelo reality, em 2012? Se você pensou em política, pode esquecer. A razão é bem mais íntima e "viral".

O apelido "22" surgiu após um vídeo íntimo de Jonas vazar na internet anos atrás. Na gravação, feita por webcam, o ex-BBB aparecia medindo seu órgão genital, que marcava exatamente 22 centímetros. Na época, o vídeo se espalhou e a medida acabou virando o sobrenome não oficial do brother nas redes sociais.

Jonas Sulzbach

Apesar de hoje levar a situação com mais leveza, nem sempre foi assim. Em 2020, quando sua ex-namorada Mari Gonzalez estava no BBB 20, Jonas confessou que o apelido o incomodava e que ele se sentia arrependido de ter "vacilado" ao ser filmado em um momento tão particular.

A fala de Ana Maria Braga foi o combustível que faltava para o X (antigo Twitter) resgatar a história. "Ana Maria sendo Ana Maria, por isso é a maior do Brasil!", brincou um seguidor. Outro usuário comentou: "Eu não estava preparado para ouvir isso às 10h da manhã em plena quarta-feira".

Embora o apelido "22" tenha virado meme, o vídeo que deu origem à alcunha foi um vazamento não autorizado. Vale lembrar que o compartilhamento de fotos ou vídeos íntimos sem autorização é crime previsto na Lei 13.718/2018, com pena de reclusão. Se você for vítima ou souber de algum caso, denuncie em uma delegacia especializada em crimes cibernéticos ou pelo Disque 100.

