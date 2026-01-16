GUIA DA FOLIA

Mica Lauro 2026 começa hoje (16): Saiba o horário do show de Tony Salles e veja a programação

Primeira noite da Micareta de Lauro de Freitas leva o melhor do pagodão para a Avenida Beira Rio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:19

Tony Salles Crédito: Divulgação

A festa na Rua Maria Isabel dos Santos (Avenida Beira Rio) tem previsão de abertura oficial dos trios a partir das 18h. Os grandes destaques da noite, Parangolé e Tony Salles, estão confirmados na grade desta sexta e devem arrastar a multidão ao longo da noite, logo após as apresentações de Felipe Escandurras e bandas locais.

O que você precisa saber

A estrutura montada para este ano conta com o apoio do Governo do Estado e promete segurança reforçada para receber os foliões nos três dias de festa. Além das estrelas do pagodão, a sexta-feira ainda terá o balanço do Bloco Afro Banhoma e a energia de Theuzinho e Banda Transacor.

Para quem quer se organizar para o fim de semana inteiro e ver a lista de todas as estrelas que vão passar pela avenida, como Xanddy Harmonia, Timbalada e Alinne Rosa, nós preparamos um guia detalhado.

Mica Lauro 2026: Atrações da sexta-feira (16 de janeiro) 1 de 9

Confira a ordem de hoje: