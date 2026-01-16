Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mica Lauro 2026 começa hoje (16): Saiba o horário do show de Tony Salles e veja a programação

Primeira noite da Micareta de Lauro de Freitas leva o melhor do pagodão para a Avenida Beira Rio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:19

Tony Salles
Tony Salles Crédito: Divulgação

Se você estava esperando o sinal para tirar o abadá do armário, a hora chegou. A Mica Lauro 2026 começa nesta sexta-feira (16), transformando o Centro de Lauro de Freitas em um verdadeiro Carnaval fora de época.

A festa na Rua Maria Isabel dos Santos (Avenida Beira Rio) tem previsão de abertura oficial dos trios a partir das 18h. Os grandes destaques da noite, Parangolé e Tony Salles, estão confirmados na grade desta sexta e devem arrastar a multidão ao longo da noite, logo após as apresentações de Felipe Escandurras e bandas locais.

Leia mais

Imagem - Coelba abre 54 vagas para a Escola de Eletricistas em Salvador e Lauro de Freitas

Coelba abre 54 vagas para a Escola de Eletricistas em Salvador e Lauro de Freitas

Imagem - Futebol de base: Pré-temporada 2026 reúne jovens promessas em Lauro de Freitas

Futebol de base: Pré-temporada 2026 reúne jovens promessas em Lauro de Freitas

Imagem - Lauro de Freitas promove três dias de pré-carnaval de graça para o público

Lauro de Freitas promove três dias de pré-carnaval de graça para o público

  • O que você precisa saber

A estrutura montada para este ano conta com o apoio do Governo do Estado e promete segurança reforçada para receber os foliões nos três dias de festa. Além das estrelas do pagodão, a sexta-feira ainda terá o balanço do Bloco Afro Banhoma e a energia de Theuzinho e Banda Transacor.

Para quem quer se organizar para o fim de semana inteiro e ver a lista de todas as estrelas que vão passar pela avenida, como Xanddy Harmonia, Timbalada e Alinne Rosa, nós preparamos um guia detalhado.

Mica Lauro 2026: Atrações da sexta-feira (16 de janeiro)

Escandurras  por Divulgação
Banda Amor.com por Reprodução/Redes Sociais
Cantor Belito por Reprodução/Redes Sociais
Parangolé por Marina Silva/CORREIO
Bloco Afro Banhoma por Divulgação
Theuzinho por Divulgação
Banda Transacor por Reprodução/Redes Sociais
Tony Salles por Divulgação
Mica Lauro 2026: Atrações da sexta-feira (16 de janeiro) por Divulgação/Prefeitura de Lauro de Freitas
1 de 9
Escandurras  por Divulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Camarote Club anuncia atrações para o Carnaval de Salvador

Carnaval de Salvador 2026: Camarote Brahma inaugura loja oficial e mostra como serão os abadás deste ano

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Expresso Salvador inicia vendas para o Carnaval 2026 nesta sexta-feira (16); confira o valor

Veja os 20 momentos mais icônicos do Carnaval de Salvador

  • Confira a ordem de hoje:

  • Sexta-feira (16/01) - A partir das 18h
  • Felipe Escandurras
  • Amor.com
  • Belito
  • Parangolé
  • Bloco Afro Banhoma
  • Theuzinho
  • Banda Transacor
  • Tony Salles

Você pode conferir a programação completa dos três dias da Mica Lauro aqui.

Leia mais

Imagem - Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

Imagem - Enquete BBB 26: Quem deve enfrentar Aline e Ana Paula Renault no primeiro Paredão?

Enquete BBB 26: Quem deve enfrentar Aline e Ana Paula Renault no primeiro Paredão?

Imagem - 'Sinal silencioso': Amigo revela sintoma que Titina Medeiros sentiu antes de descobrir câncer

'Sinal silencioso': Amigo revela sintoma que Titina Medeiros sentiu antes de descobrir câncer

Tags:

Festa Lauro de Freitas Micareta Mica Lauro

Mais recentes

Imagem - Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios

Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios
Imagem - Seis cidades da Bahia terão abastecimento de água suspenso neste final de semana

Seis cidades da Bahia terão abastecimento de água suspenso neste final de semana
Imagem - Alvo de inquérito do MPF, igreja famosa de Salvador foi interditada e notificada para fazer reformas

Alvo de inquérito do MPF, igreja famosa de Salvador foi interditada e notificada para fazer reformas

MAIS LIDAS

Imagem - O que o excesso de açúcar faz com o cérebro - e por que cortar tudo não é a solução
01

O que o excesso de açúcar faz com o cérebro - e por que cortar tudo não é a solução

Imagem - Técnico de internet sofre graves queimaduras após receber descarga elétrica em poste de Salvador
02

Técnico de internet sofre graves queimaduras após receber descarga elétrica em poste de Salvador

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão
03

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos
04

Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos