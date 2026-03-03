CAMAÇARI

Homem é preso por ameaça, tentativa de homicídio e intolerância contra líder religioso

Crime pode ter sido motivado por denúncia de irregularidade de uma construção junto a um órgão fiscalizador de Camaçari

Um homem foi preso no centro de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de tentativa de homicídio, intolerância religiosa e ameaças contra um líder religioso. O mandado de prisão e outros de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (3).



De acordo com a principal linha de investigação da Polícia Civil da Bahia, os atos criminosos teriam sido motivados por denúncias sobre uma obra irregular nas proximidades do terreiro onde a vítima atua, que estaria causando impactos à área. O líder religioso realizou cerca de dez registros sobre a irregularidade da construção junto a um órgão fiscalizador do município e, na última quinta-feira (26), esteve com os secretários de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos e de Assistência e Desenvolvimento Social, quando relatou o ocorrido e solicitou a apuração da origem das ameaças.

Segundo as investigações, iniciadas a partir da denúncia feita pela vítima também na quinta-feira, o homem preso tentou invadir o imóvel para cometer o homicídio. Outros suspeitos de envolvimento nos crimes também foram alvos de mandados de busca e apreensão e seguem sendo investigados.

Durante as buscas, foram apreendidas duas pistolas calibres 9 mm e .380, munições dos mesmos calibres, carregadores, réplicas de armas de fogo, distintivos, algemas, vestimentas, calçados e capacete utilizados na ação criminosa, além de armas brancas, arma de choque e uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, também utilizada no crime. A investigação da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari) segue em andamento para identificar e prender outros possíveis envolvidos.