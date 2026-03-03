Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso por ameaça, tentativa de homicídio e intolerância contra líder religioso

Crime pode ter sido motivado por denúncia de irregularidade de uma construção junto a um órgão fiscalizador de Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 22:33

Delegacia de Camaçari
Delegacia de Camaçari Crédito: SSP

Um homem foi preso no centro de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), suspeito de tentativa de homicídio, intolerância religiosa e ameaças contra um líder religioso. O mandado de prisão e outros de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (3).

De acordo com a principal linha de investigação da Polícia Civil da Bahia, os atos criminosos teriam sido motivados por denúncias sobre uma obra irregular nas proximidades do terreiro onde a vítima atua, que estaria causando impactos à área. O líder religioso realizou cerca de dez registros sobre a irregularidade da construção junto a um órgão fiscalizador do município e, na última quinta-feira (26), esteve com os secretários de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos e de Assistência e Desenvolvimento Social, quando relatou o ocorrido e solicitou a apuração da origem das ameaças.

Segundo as investigações, iniciadas a partir da denúncia feita pela vítima também na quinta-feira, o homem preso tentou invadir o imóvel para cometer o homicídio. Outros suspeitos de envolvimento nos crimes também foram alvos de mandados de busca e apreensão e seguem sendo investigados.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Durante as buscas, foram apreendidas duas pistolas calibres 9 mm e .380, munições dos mesmos calibres, carregadores, réplicas de armas de fogo, distintivos, algemas, vestimentas, calçados e capacete utilizados na ação criminosa, além de armas brancas, arma de choque e uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, também utilizada no crime. A investigação da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari) segue em andamento para identificar e prender outros possíveis envolvidos.

As Secretarias da Segurança Pública (SSP), de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) acompanham o caso.

Mais recentes

Imagem - SAC amplia horário de mais de 20 unidades para emitir nova carteira de identidade gratuita

SAC amplia horário de mais de 20 unidades para emitir nova carteira de identidade gratuita
Imagem - TSE suspende cassação e devolve mandatos a três vereadores de Lauro de Freitas

TSE suspende cassação e devolve mandatos a três vereadores de Lauro de Freitas
Imagem - Fonoaudióloga é presa em Jequié suspeita de agredir criança com hidrocefalia durante terapia

Fonoaudióloga é presa em Jequié suspeita de agredir criança com hidrocefalia durante terapia

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
02

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)
03

Resultado da Mega-Sena 2979, desta terça-feira (3)

Imagem - Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral
04

Funcionária que fazia 540 ligações por dia é indenizada por assédio moral