Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Investigação sobre fuga em presídio baiano tem novo mandados de prisão cumpridos

Dois mandados de prisão preventiva foram executados no sistema prisional e dois de busca e apreensão no bairro Pequi

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 23:01

Conjunto Penal de Eunápolis
Conjunto Penal de Eunápolis Crédito: Divulgação/Seap

Quatro mandados foram cumpridos nesta terça-feira (3) no âmbito das investigações sobre a fuga ocorrida no Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024, e sobre a tentativa de homicídio de uma das principais testemunhas do caso.

Entre as ordens judiciais, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, ambos dentro do próprio sistema prisional: um no Conjunto Penal de Eunápolis e outro no Conjunto Penal de Itabuna. Este último foi direcionado à ex-diretora da unidade prisional de Eunápolis, investigada por envolvimento nos fatos apurados.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja linha do tempo da fuga dos presos em Eunápolis

Entenda a trama amorosa que envolveu a fuga dos presos de Eunápolis

Ex-diretora do presídio de Eunápolis ganhou R$ 1,5 milhão para facilitar fuga

Fuga em Eunápolis: líder de facção ligada à ação e ao atentado contra diretor de presídio é preso

Primeiro foragido do presídio de Eunápolis é recapturado nove meses após fuga

Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no bairro Pequi, em Eunápolis. Em um dos imóveis, foram apreendidas drogas, uma quantia em dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de outros elementos que serão utilizados no decorrer da investigação.

No segundo endereço, a polícia coletou provas que também serão analisadas no curso das apurações. Todo o material apreendido passará por perícia, e as investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento das circunstâncias do caso.

Mais recentes

Imagem - Salvador tem cinco apostas premiadas com mais de R$ 300 mil na Mega-Sena 2979

Salvador tem cinco apostas premiadas com mais de R$ 300 mil na Mega-Sena 2979
Imagem - Homem é preso por ameaça, tentativa de homicídio e intolerância contra líder religioso

Homem é preso por ameaça, tentativa de homicídio e intolerância contra líder religioso
Imagem - SAC amplia horário de mais de 20 unidades para emitir nova carteira de identidade gratuita

SAC amplia horário de mais de 20 unidades para emitir nova carteira de identidade gratuita

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Ameaçada de extinção na Bahia, onças-pardas são avistadas em reservas no Litoral Norte
02

Ameaçada de extinção na Bahia, onças-pardas são avistadas em reservas no Litoral Norte

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
03

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Festival Salvador Gastronomia terá shows gratuitos a partir de quinta-feira (5); veja a programação
04

Festival Salvador Gastronomia terá shows gratuitos a partir de quinta-feira (5); veja a programação