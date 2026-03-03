EUNÁPOLIS

Investigação sobre fuga em presídio baiano tem novo mandados de prisão cumpridos

Dois mandados de prisão preventiva foram executados no sistema prisional e dois de busca e apreensão no bairro Pequi

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 23:01

Conjunto Penal de Eunápolis Crédito: Divulgação/Seap

Quatro mandados foram cumpridos nesta terça-feira (3) no âmbito das investigações sobre a fuga ocorrida no Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024, e sobre a tentativa de homicídio de uma das principais testemunhas do caso.



Entre as ordens judiciais, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, ambos dentro do próprio sistema prisional: um no Conjunto Penal de Eunápolis e outro no Conjunto Penal de Itabuna. Este último foi direcionado à ex-diretora da unidade prisional de Eunápolis, investigada por envolvimento nos fatos apurados.

Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no bairro Pequi, em Eunápolis. Em um dos imóveis, foram apreendidas drogas, uma quantia em dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de outros elementos que serão utilizados no decorrer da investigação.