BOLADA!

Salvador tem cinco apostas premiadas com mais de R$ 300 mil na Mega-Sena 2979

Sorteio foi realizado nesta terça-feira (3)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 23:12

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cinco apostas feitas em Salvador foram premiadas no concurso nº 2979 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os apostadores baianos, no entanto, acertaram cinco das seis dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 158 milhões, foi sorteado na noite desta terça-feira (3).



Um dos bilhetes foi registrado na LM Loteria, na Avenida Octávio Mangabeira, em Itapuã. O segundo foi cadastrado na Loteria Santa Cruz, na Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré. A terceira aposta foi feita na Sena Loterias, no Imbuí. Os demais bilhetes foram registrados por meio dos canais eletrônicos da Caixa.

As apostas faturaram valores entre R$ 38.728,95 e R$ 116.186,85, totalizando R$ 348.560,55.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Os números sorteados foram: 18-27-37-43-47-53. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (5), com prêmio estimado em R$ 45 milhões.

Como jogar?

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago