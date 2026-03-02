Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver

Baiano Antônio Domingo gastou o dinheiro sem qualquer limite

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:20

Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais Crédito: Reprodução

Ganhador de um prêmio milionário, avaliado hoje em cerca de R$ 30 milhões, o baiano Antônio Domingos perdeu todo o dinheiro que faturou na loteria e precisou voltar a trabalhar como flanelinha. A história voltou a circular nas redes sociais na última semana.

Antônio ganhou o prêmio na Loto, jogo bastante popular à época, em 1983. Ele costumava apostar semanalmente e sempre jogava os mesmos números. Quando foi premiado, tinha apenas 19 anos e trabalhava como zelador. O valor recebido seria equivalente, atualmente, a R$ 30 milhões.

Baiano ganhou R$ 30 milhões na loteria, perdeu tudo e passou a ganhar a vida como flanelinha

Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões na Loto por Reprodução
1 de 7
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução

Em pouco tempo, Antônio passou a gastar o dinheiro sem qualquer limite. Segundo o ex-milionário, ele investia em carros, mulheres, roupas e bebidas. Os bens eram tratados como descartáveis: vestia roupas novas apenas uma vez e trocava de carro até mesmo quando um dos pneus furava. “Na época eu não tinha experiência com finanças, não tinha estrutura nenhuma ou alguém para me instruir”, relatou em entrevista ao Domingo Show, em junho de 2016.

Leia mais

Imagem - Prêmio do jogo lotérico Mega Millions chega a R$ 2,3 bilhões; saiba como jogar

Prêmio do jogo lotérico Mega Millions chega a R$ 2,3 bilhões; saiba como jogar

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Em meio aos excessos, chegou a pagar a conta de todos os clientes de um dos restaurantes mais caros de Salvador na noite em que comemorou 22 anos. Em cerca de cinco anos, gastou todo o prêmio e não chegou a investir ou guardar qualquer parte do valor. Precisou voltar a morar com a mãe e, na época da entrevista, trabalhava como flanelinha para se sustentar.

Vencedores da Mega-Sena

Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução
onas Lucas Alves Dias, ganhou prêmio com aposta simples, em 2020 por Reprodução
Francisco Serafim por Reprodução
Renê Senna ao lado da viúva Adriana Ferreira Almeida por Reprodução
Fredolino José Pereira por Reprodução
1 de 5
Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução

Durante o período de riqueza, Antônio também morou por dois anos no Hotel da Bahia, localizado no Campo Grande, no centro de Salvador. Em 1983, ele se hospedou na suíte presidencial, uma das mais caras do local. Segundo contou, a estadia foi uma forma de se vingar dos seguranças que, antes do prêmio, o retiravam da calçada em frente ao prédio.

“Na época, o único lugar de lazer que a gente tinha era o Campo Grande. Geralmente, quando eu passava por lá, o segurança sempre mandava eu sair, para não ficar nem na calçada. Quando eu ganhei na loteria, foi a primeira coisa que eu fiz”, revelou.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Para Antônio, o único arrependimento é não ter se preocupado em dar à mãe uma casa maior e mais confortável. Sobre os gastos e a vida de excessos, afirma não se arrepender.

“Na época eu não pensava nisso, só pensava em farra, em curtir, mulher e bebida. Não tenho arrependimento pelo que fiz. A única coisa que me deixa sentido é não ter dado uma casa melhor para minha mãe”, disse. Segundo ele, essa seria a primeira aquisição caso ganhasse na loteria novamente.

Mais recentes

Imagem - Salvador inicia vacinação contra dengue com imunizante do Butantan; veja quem pode se vacinar

Salvador inicia vacinação contra dengue com imunizante do Butantan; veja quem pode se vacinar
Imagem - Chuva e calor? Entenda os fatores que devem influenciar o tempo em Salvador nos próximos meses

Chuva e calor? Entenda os fatores que devem influenciar o tempo em Salvador nos próximos meses
Imagem - Homem é morto a tiros em restaurante no Imbuí

Homem é morto a tiros em restaurante no Imbuí

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
01

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
03

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março
04

Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março