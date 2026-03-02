Prêmio do jogo lotérico Mega Millions chega a R$ 2,3 bilhões; saiba como jogar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 2 de março de 2026 às 20:42
A Mega Millions, uma das maiores loterias do mundo, está prestes a pagar um prêmio de aproximadamente R$ 2,3 bilhões. Embora a loteria seja americana, brasileiros também podem apostar, com valores a partir de R$ 113.
Em outras ocasiões, a Mega Millions já premiou vencedores com R$ 8 bilhões, em agosto de 2023; R$ 7,7 bilhões, em outubro de 2018; e R$ 6,7 bilhões, em janeiro de 2013, segundo a CNN.
Os maiores prêmios pagos pela Mega Millions
Brasileiros já faturaram prêmios na loteria em pelo menos três ocasiões desde 2017, segundo a plataforma TheLotter. A primeira foi em fevereiro de 2024, quando uma pessoa recebeu o equivalente a R$ 51.726. A segunda ocorreu no mês seguinte, em março de 2024, e o último prêmio foi registrado em março de 2025, todos no mesmo valor.
Os brasileiros podem registrar apostas por meio da plataforma TheLotter. Para jogar, o apostador deve escolher cinco números principais, entre 1 e 70. Em seguida, é necessário selecionar um número adicional, chamado Mega Ball, entre 1 e 24. A escolha pode ser feita de forma aleatória, caso o jogador prefira. Mesmo sem acertar todos os números, é possível ganhar prêmios menores, a partir de US$ 10. Ao todo, são 10 faixas de premiação.
Após a compra, a aposta é adquirida fisicamente nos Estados Unidos, país de origem da loteria, e um comprovante é enviado ao comprador por meio digital. Os sorteios da Mega Millions são realizados às terças e sextas-feiras, a partir das 23h (horário local dos EUA).