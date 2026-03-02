BRASIL

Decisão de fechar supermercados aos domingos e feriados será reavaliada

Acordo coletivo proíbe trabalho em estabelecimentos do setor alimentício e lojas de material de construção

Maysa Polcri

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:03

Supermercados deverão fechar aos domingos no Espírito Santo Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Passou a valer neste mês a proibição do trabalho de funcionários de supermercados aos domingos e feriados nas 78 cidades do Espírito Santo. A medida é resultado de acordo coletivo firmado entre representantes do comércio e dos trabalhadores. Trata-se, no entanto, de uma fase de teste, que vai durar até 31 de outubro deste ano.

Antes do fim do período, as entidades voltarão a negociar para decidir se a medida será mantida ou encerrada. O acordo envolve cerca de 70 mil trabalhadores distribuídos em mais de 1,5 mil lojas distribuídas no estado. Representantes do setor afirmam que dois fatores principais levaram à retomada da regra: a dificuldade para contratar funcionários e o desempenho abaixo da média nas vendas de domingo.

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos 1 de 78

A Associação Capixaba de Supermercados confirmou, em nota, que a medida será testada até o fim de outubro. “O fechamento dos supermercados aos domingos, que tem como motivação principal a falta de mão de obra, será adotado em caráter experimental e reavaliado em 31 de outubro de 2026”, disse a entidade.

A decisão alcança empresas do setor alimentício, como supermercados, hipermercados, atacadistas, atacarejos, mercearias e hortifrutis. Lojas de material de construção também entram na regra - inclusive as instaladas em shoppings centers.

A mudança atinge principalmente grandes redes, que mantêm empregados com carteira assinada. Já pequenos mercados de bairro podem abrir as portas nesses dias, desde que funcionem apenas com os próprios proprietários, sem convocar funcionários.