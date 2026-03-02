Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador vai ganhar Nova Arena Multiuso com capacidade para até 16 mil pessoas; saiba local e data de entrega

Equipamento está sendo construído na Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:01

Arena Multiuso de Salvador
Arena Multiuso de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As obras da Nova Arena Multiuso de Salvador estão com 35% dos serviços concluídos e devem ser finalizadas em setembro deste ano. Com capacidade para até 16 mil pessoas, o equipamento, que está sendo construído no bairro da Boca do Rio, conta com investimento de R$ 162,9 milhões.

O projeto foi dividido em quatro pavimentos, sendo três operacionais e um técnico. “O formato foi pensado para que 100% dos assentos e lugares disponíveis sejam utilizados em qualquer tipo de evento, sem pontos cegos e áreas fechadas para eventos não esportivos”, explica Luiz Carlos de Souza, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) de Salvador.

Arena Multiuso de Salvador

Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Arena Multiuso de Salvador por Reprodução
Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Arena Multiuso de Salvador por Reprodução
1 de 6
Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

As arquibancadas têm formato em U. No modo esporte, a arena possui capacidade para 7,3 mil pessoas e, no modo show, para 12 mil, já que as cadeiras são retráteis, possibilitando aumentar ou diminuir a quantidade de assentos a depender da modalidade esportiva ou do evento.

O espaço contará com ar-condicionado em todas as áreas destinadas ao público, tratamento acústico, sanitários, áreas de alimentação e estacionamento. “A arena foi pensada para ser multiuso, com possibilidade de receber diversas competições esportivas e também eventos culturais, como shows musicais, entre outros”, diz o secretário.

Leia mais

Imagem - Unifacs anuncia a construção de novo prédio em Salvador; saiba onde

Unifacs anuncia a construção de novo prédio em Salvador; saiba onde

Imagem - Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'

Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'

Imagem - Quando cai o próximo feriadão? Confira as datas

Quando cai o próximo feriadão? Confira as datas

O modelo de gestão, segundo Luiz Carlos, ainda está sendo estudado pelo prefeito Bruno Reis. “O que está sendo pensado é que ela seja operada por uma empresa, como ocorre com o Centro de Convenções”, aponta.

A expectativa é de que a arena receba uma série de modalidades esportivas, como MMA, UFC e futsal, entre outras. “Isso acaba atraindo um número enorme de turistas que vêm para competir e assistir. Então, isso fortalece o setor turístico e toda a cadeia do turismo, como restaurantes, hotéis, transportes por aplicativos, táxi etc., fortalecendo ainda mais a economia de Salvador”, declarou Luiz Carlos.

Tags:

Salvador Boca do rio Arena Multiuso de Salvador

Mais recentes

Imagem - Vídeo: Com fortes chuvas, moradora atravessa rio em retroescavadeira para não perder tratamento de saúde na Bahia

Vídeo: Com fortes chuvas, moradora atravessa rio em retroescavadeira para não perder tratamento de saúde na Bahia
Imagem - Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido

Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido
Imagem - Caseiro é suspeito de matar mulher com golpes de facas em fazenda na Bahia

Caseiro é suspeito de matar mulher com golpes de facas em fazenda na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
01

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
02

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
03

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
04

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil