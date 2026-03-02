Salvador vai ganhar Nova Arena Multiuso com capacidade para até 16 mil pessoas; saiba local e data de entrega

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 2 de março de 2026 às 15:01
As obras da Nova Arena Multiuso de Salvador estão com 35% dos serviços concluídos e devem ser finalizadas em setembro deste ano. Com capacidade para até 16 mil pessoas, o equipamento, que está sendo construído no bairro da Boca do Rio, conta com investimento de R$ 162,9 milhões.
O projeto foi dividido em quatro pavimentos, sendo três operacionais e um técnico. “O formato foi pensado para que 100% dos assentos e lugares disponíveis sejam utilizados em qualquer tipo de evento, sem pontos cegos e áreas fechadas para eventos não esportivos”, explica Luiz Carlos de Souza, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) de Salvador.
As arquibancadas têm formato em U. No modo esporte, a arena possui capacidade para 7,3 mil pessoas e, no modo show, para 12 mil, já que as cadeiras são retráteis, possibilitando aumentar ou diminuir a quantidade de assentos a depender da modalidade esportiva ou do evento.
O espaço contará com ar-condicionado em todas as áreas destinadas ao público, tratamento acústico, sanitários, áreas de alimentação e estacionamento. “A arena foi pensada para ser multiuso, com possibilidade de receber diversas competições esportivas e também eventos culturais, como shows musicais, entre outros”, diz o secretário.
O modelo de gestão, segundo Luiz Carlos, ainda está sendo estudado pelo prefeito Bruno Reis. “O que está sendo pensado é que ela seja operada por uma empresa, como ocorre com o Centro de Convenções”, aponta.
A expectativa é de que a arena receba uma série de modalidades esportivas, como MMA, UFC e futsal, entre outras. “Isso acaba atraindo um número enorme de turistas que vêm para competir e assistir. Então, isso fortalece o setor turístico e toda a cadeia do turismo, como restaurantes, hotéis, transportes por aplicativos, táxi etc., fortalecendo ainda mais a economia de Salvador”, declarou Luiz Carlos.