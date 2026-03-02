NOVIDADE

Salvador vai ganhar Nova Arena Multiuso com capacidade para até 16 mil pessoas; saiba local e data de entrega

Equipamento está sendo construído na Boca do Rio

Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:01

Arena Multiuso de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As obras da Nova Arena Multiuso de Salvador estão com 35% dos serviços concluídos e devem ser finalizadas em setembro deste ano. Com capacidade para até 16 mil pessoas, o equipamento, que está sendo construído no bairro da Boca do Rio, conta com investimento de R$ 162,9 milhões.

O projeto foi dividido em quatro pavimentos, sendo três operacionais e um técnico. “O formato foi pensado para que 100% dos assentos e lugares disponíveis sejam utilizados em qualquer tipo de evento, sem pontos cegos e áreas fechadas para eventos não esportivos”, explica Luiz Carlos de Souza, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) de Salvador.

As arquibancadas têm formato em U. No modo esporte, a arena possui capacidade para 7,3 mil pessoas e, no modo show, para 12 mil, já que as cadeiras são retráteis, possibilitando aumentar ou diminuir a quantidade de assentos a depender da modalidade esportiva ou do evento.

O espaço contará com ar-condicionado em todas as áreas destinadas ao público, tratamento acústico, sanitários, áreas de alimentação e estacionamento. “A arena foi pensada para ser multiuso, com possibilidade de receber diversas competições esportivas e também eventos culturais, como shows musicais, entre outros”, diz o secretário.

O modelo de gestão, segundo Luiz Carlos, ainda está sendo estudado pelo prefeito Bruno Reis. “O que está sendo pensado é que ela seja operada por uma empresa, como ocorre com o Centro de Convenções”, aponta.