PERRENGUE

Vídeo: Com fortes chuvas, moradora atravessa rio em retroescavadeira para não perder tratamento de saúde na Bahia

Cena gravada em Poço de Fora mostra a situação dos moradores isolados pelo temporal

Nauan Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:21

Chuvas forçam moradores a buscar alternativas para deslocamento Crédito: Redes Sociais

O isolamento causado pelas fortes chuvas no norte da Bahia forçou uma moradora a tomar uma medida extrema para garantir o seu tratamento médico, no último sábado (28). A mulher, que reside no povoado de Poço de Fora, no município de Curaçá, no extremo Norte do estado, precisou usar uma retroescavadeira para atravessar um rio que transbordou, impedindo o tráfego de veículos comuns.

Ela tinha como destino um hospital na cidade de Juazeiro, localizada a 94 km de distância, onde deveria passar por uma sessão de hemodiálise, um procedimento que não pode ser interrompido. O momento da travessia foi registrado por vizinhos e viralizou nas redes sociais. Na ocasião, o volume de água cortou o principal acesso ao povoado, deixando os residentes completamente ilhados.

O fim de semana na região foi marcado por uma instabilidade severa: além das chuvas intensas, foram registrados mais de 5 mil raios em Curaçá entre sábado e domingo, de acordo com a Neoenergia.