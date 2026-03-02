Acesse sua conta
Vídeo: Com fortes chuvas, moradora atravessa rio em retroescavadeira para não perder tratamento de saúde na Bahia

Cena gravada em Poço de Fora mostra a situação dos moradores isolados pelo temporal

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:21

Chuvas forçam moradores a buscar alternativas para deslocamento Crédito: Redes Sociais

O isolamento causado pelas fortes chuvas no norte da Bahia forçou uma moradora a tomar uma medida extrema para garantir o seu tratamento médico, no último sábado (28). A mulher, que reside no povoado de Poço de Fora, no município de Curaçá, no extremo Norte do estado, precisou usar uma retroescavadeira para atravessar um rio que transbordou, impedindo o tráfego de veículos comuns.

Ela tinha como destino um hospital na cidade de Juazeiro, localizada a 94 km de distância, onde deveria passar por uma sessão de hemodiálise, um procedimento que não pode ser interrompido. O momento da travessia foi registrado por vizinhos e viralizou nas redes sociais. Na ocasião, o volume de água cortou o principal acesso ao povoado, deixando os residentes completamente ilhados.

O fim de semana na região foi marcado por uma instabilidade severa: além das chuvas intensas, foram registrados mais de 5 mil raios em Curaçá entre sábado e domingo, de acordo com a Neoenergia.

Apesar do cenário de isolamento enfrentado pelos moradores, as autoridades locais informaram que não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados até o momento. Nesta segunda-feira (2), o nível das águas baixou e o acesso terrestre ao povoado de Poço de Fora já foi restabelecido, em informação divulgada pelo portal Curaçá Oficial. Entretanto, a passagem segue comprometida devido ao estado da via e ao acúmulo de lama, exigindo cautela de quem trafega pela região.

