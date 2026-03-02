ASTROLOGIA

Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu

Um momento específico do mês concentra oportunidades, clareza e avanços que não devem ser ignorados

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 07:00

Março não entrega sorte de forma aleatória. Para cada signo, existe um dia em que as engrenagens se alinham, a vida anda para frente e decisões ganham mais força. Reconhecer esse momento é essencial para agir com confiança, aproveitar oportunidades e deixar para trás o que já não faz sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte de Áries em março: sexta-feira, 20

Este é o dia de recomeçar com consciência. Você sente que algo muda internamente e percebe que não precisa mais correr sem direção. O novo ciclo pede maturidade, presença e escolhas mais alinhadas com quem você está se tornando. Ao desacelerar, você cresce.

Dica cósmica: Começar de novo também é saber respeitar o próprio tempo.

Touro

Dia da sorte de Touro em março: domingo, 29

O sucesso vem do compromisso verdadeiro. Você entende que não basta insistir por dinheiro ou status, é preciso envolvimento emocional com o que constrói. Parcerias, acordos e decisões feitas nesse dia têm potencial duradouro.

Dica cósmica: O que você leva a sério cresce com você.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos em março: quarta-feira, 18

Um novo capítulo profissional começa a se desenhar. Mesmo que tudo ainda não esteja claro, você sente que está no caminho certo. O passado deixa aprendizados, não bloqueios. Confie no que retorna e no que surge agora.

Dica cósmica: Nem todo recomeço exige pressa, alguns pedem confiança.

Câncer

Dia da sorte de Câncer em março: sexta-feira, 20

O que parecia atraso se revela preparo. A vida ganha ritmo, respostas aparecem e você percebe que tudo estava sendo construído nos bastidores. Esse dia marca uma virada concreta em planos antigos.

Dica cósmica: Quando a espera termina, a recompensa chega inteira.

Leão

Dia da sorte de Leão em março: sexta-feira, 6

A abundância volta a circular quando você acredita mais em si. O desejo de expandir, viajar, crescer ou mudar de cenário ganha força. Este é um dia para dizer sim ao que sempre pareceu grande demais.

Dica cósmica: Confiança abre portas que força nenhuma abre.

Virgem

Dia da sorte de Virgem em março: sexta-feira, 20

A sorte aparece quando você aceita a mudança em vez de resistir a ela. Esse dia pede entrega e coragem para sair do controle absoluto. Transformações trazem alívio, não perda.

Dica cósmica: Soltar também é uma forma de ganhar.

Libra

Dia da sorte de Libra em março: terça-feira, 10

Resultados começam a aparecer. Decisões profissionais tomadas antes agora rendem frutos, reconhecimento e até expansão financeira. Não se diminua neste momento.

Dica cósmica: Quando você assume seu valor, o mundo acompanha.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião em março: terça-feira, 10

Um ciclo de crescimento se abre, mas exige escolhas corajosas. A sorte acompanha quem aceita mudar e abandonar antigos padrões. O novo chama, mesmo que assuste.

Dica cósmica: O risco consciente também é proteção.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário em março: terça-feira, 3

O caminho profissional passa por ajustes importantes. Não basta desejar, é preciso estruturar. Esse dia mostra uma direção diferente, mas mais alinhada com quem você é.

Dica cósmica: Clareza nasce quando intenção encontra ação.

Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio em março: terça-feira, 3

A intuição ganha espaço ao lado da razão. Você entende que planejar é essencial, mas sentir também orienta. Um desejo antigo muda de forma e se torna mais possível.

Dica cósmica: Quando lógica e sensibilidade caminham juntas, tudo flui melhor.

Aquário

Dia da sorte de Aquário em março: domingo, 29

Compromisso consigo mesmo muda tudo. Este é um dia de decisão interna que reflete no externo. Quando você se escolhe, a vida responde com oportunidades.

Dica cósmica: Levar seus sonhos a sério é o primeiro passo para realizá-los.

Peixes

Dia da sorte de Peixes em março: sexta-feira, 20

A confusão se dissipa. Você entende melhor o que viveu e para onde está indo. A segurança interna volta e decisões importantes deixam de assustar.