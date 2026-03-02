Acesse sua conta
Vídeo mostra 'premonição' de integrante dos Mamonas Assassinas horas antes da tragédia; relembre

Relato de Júlio Rasec gravado poucas horas antes da queda do avião ainda impressiona fãs

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 08:00

Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli formaram o grupo Mamonas Assassinas
Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli formaram o grupo Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução

Hoje, 2 de março de 2026, completa-se exatos 30 anos do acidente aéreo que tirou a vida dos integrantes dos Mamonas Assassinas e marcou para sempre a música brasileira. Ao revisitar aquele dia, um detalhe continua chamando atenção: a declaração feita por Júlio Rasec poucas horas antes da tragédia.

O tecladista, conhecido pelo cabelo laranja vibrante e pelo humor afiado, gravou um vídeo enquanto retocava a cor no salão de um amigo. Entre brincadeiras e comentários descontraídos sobre a viagem que a banda faria para Portugal, ele mudou o tom de repente.

“Essa noite eu sonhei com um negócio… parecia que o avião caía”, disse, visivelmente inquieto. Logo em seguida, admitiu não saber o que aquilo significava.

O registro foi exibido dias depois no Jornal Nacional e se tornou um dos momentos mais comentados quando o assunto é a história da banda.

Outra cena que costuma ser lembrada pelos fãs está no documentário MTV na Estrada - Mamonas Assassinas. Nele, o vocalista Dinho faz piada sobre problemas técnicos em um avião.

Rindo, ele comenta supostas falhas no radar e no combustível da aeronave, arrancando gargalhadas da equipe. Em tom de brincadeira, Júlio aparece perguntando: “Você é o Dinho do Mamonas Assassinas?”. E o vocalista responde: “Eu era”.

Na época, eram apenas piadas dentro do estilo irreverente que consagrou o grupo. Depois do acidente, porém, muitos passaram a enxergar as falas como coincidências assustadoras.

Na noite de 2 de março de 1996, o avião que transportava a banda tentou pousar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após um show em Brasília. A aeronave caiu na Serra da Cantareira, matando todos a bordo.

Além de Dinho e Júlio, morreram o guitarrista Bento Hinoto, o baixista Samuel Reoli, o baterista Sérgio Reoli, além do ajudante de palco, do segurança, do piloto e do co-piloto.

O grupo vivia o auge. Com apenas um álbum lançado, acumulava recordes de vendas, presença constante na TV e uma agenda exaustiva de shows pelo Brasil e no exterior. Em poucos meses, os jovens de Guarulhos haviam se transformado em fenômeno nacional.

Passados 30 anos, as músicas seguem sendo cantadas por diferentes gerações. “Pelados em Santos”, “Vira-Vira” e tantos outros sucessos continuam sendo lembrados. 

