DESPEDIDA

Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal

Ator e diretor morreu neste sábado (28), aos 78 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 13:15

Dennis Carvalho Crédito: João Cotta/TV Globo

A vida pessoal de Dennis Carvalho sempre esteve profundamente ligada à sua trajetória profissional. Ao longo de décadas dedicadas à televisão, o diretor, ator e dublador construiu relacionamentos que nasceram, em sua maioria, nos bastidores da dramaturgia. Ao todo, ele foi casado sete vezes e teve quatro filhos. Dennis morreu na manhã deste sábado (28), no Rio de Janeiro.

Os primeiros casamentos foram com a atriz Bete Mendes e com a professora de educação física Maria Tereza Schimidt. Em seguida, Dennis se casou com Christiane Torloni, com quem ficou entre 1977 e 1980. Do relacionamento nasceram os gêmeos Leonardo e Guilherme. Leonardo, hoje com 43 anos, seguiu a carreira artística.

Já Guilherme morreu aos 12 anos, vítima de um acidente de carro. Em 1991, Christiane Torloni estava com a sua caminhonete, na garagem de sua casa, e acabou perdendo o controle da direção. O veículo despencou de ré da garagem e caiu de uma altura de 4,5 metros. Guilherme teve traumatismo craniano e não resistiu. Christiane e Leonardo tiveram pequenas escoriações. Os dois se mudaram para Portugal após o acidente.

Dennis Carvalho 1 de 12

"É uma tragédia, porque é um acidente, é uma miséria. Você sabe que vai passar a vida inteira fazendo compressas no seu coração", disse a atriz em uma entrevista à Marie Claire.

Depois de Christiane Torloni, Dennis teve um breve casamento com a atriz Monique Alves, que faleceu em 1994, aos 32 anos, vítima de leucemia. Da relação, nasceu Tainah Carvalho. Na sequência, ele se casou com Tássia Camargo, entre 1983 e 1985. Pouco depois, iniciou um relacionamento com a atriz Ângela Figueiredo, que chegou ao fim em 1987.

A relação mais longa da vida de Dennis Carvalho começou em 1988, com a atriz Deborah Evelyn. O casamento durou 24 anos e resultou no nascimento de Luíza, hoje com 29 anos. Além dos filhos, o diretor deixa três netos: Lucca, filho de Leonardo, e Nina e Laura, filhas de Tainah.

Em 2025, o diretor recebeu diversas homenagens durante as gravações da série “Tributo”, exibida em junho. O programa revisitou sua trajetória na televisão e contou com depoimentos de artistas como Gloria Pires, Arlete Salles e Laila Garin, além de outros colegas de profissão.