5 signos dominam o mês de março de 2026 e transformam desafios em vitórias

Um período de reviravoltas se transforma em crescimento consistente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 15:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Imagem gerada por IA

Março de 2026 será um mês intenso, cheio de mudanças e ajustes, mas cinco signos conseguem transformar esse movimento em crescimento real. Entre recomeços, revisões e decisões importantes, eles encontram oportunidades onde outros veem instabilidade. O segredo está na capacidade de adaptação e na coragem de agir quando o momento pede. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Este é um mês de estrutura e construção sólida. Responsabilidades aumentam, mas você sente que finalmente está erguendo algo duradouro. Ajustes na rotina exigem disciplina, porém trazem crescimento profissional. A partir da segunda metade do mês, sua energia ganha ainda mais força, colocando você em posição de liderança e destaque. Ideias se tornam mais claras e oportunidades aparecem quando você assume protagonismo.

Dica cósmica: Liderar é inspirar, não apenas agir primeiro.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Leão: Março amplia sua visão de futuro e pede estratégia financeira no início. Ao organizar prioridades, você percebe que pode transformar sonhos em planos concretos. O mês favorece estudos, viagens e expansão intelectual. Sua criatividade encontra estrutura e isso aumenta sua confiança. O reconhecimento chega quando você alia entusiasmo com planejamento.

Dica cósmica: Transforme inspiração em ação prática.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Escorpião: Março intensifica sua vida emocional e social. Você passa a enxergar com mais nitidez o que aceita nas relações e o que precisa ser encerrado. Conexões antigas podem reaparecer trazendo aprendizados importantes. A criatividade volta com força, favorecendo projetos pessoais e artísticos. No final do mês, novas parcerias surgem e você se sente mais valorizado e magnético.

Dica cósmica: Use seu poder de atração com consciência e propósito.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Sagitário: Mudanças na carreira ou nas responsabilidades exigem maturidade, mas você descobre que está mais preparado do que imaginava. O mês traz clareza sobre decisões que estavam confusas. Questões familiares ou domésticas também passam por ajustes positivos. No fim do mês, o trabalho em equipe fortalece seus resultados e amplia horizontes.

Dica cósmica: Confie na direção que começa a se desenhar agora.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Peixes: Março coloca você em posição de renovação e fortalecimento interno. É um período de novos começos, especialmente na vida afetiva e nos projetos pessoais. Você ganha mais clareza sobre o que deseja construir e começa a agir com menos ilusões e mais consciência. A criatividade se expande e pode se transformar em reconhecimento ou até ganhos financeiros. O mês também favorece decisões que aumentam sua autoestima e segurança.

Dica cósmica: Acredite no seu talento antes de pedir validação externa.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Signo Áries Leão Escorpião Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

