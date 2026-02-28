Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Padre Fábio de Melo passa por cirurgia no Rio de Janeiro; saiba detalhes

Religioso foi visto deixando hospital com curativos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 12:28

Padre Fábio de Melo
Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução

Padre Fábio de Melo passou por uma cirurgia em um hospital particular do Rio de Janeiro. O procedimento, no rosto, foi estético e ocorreu no início dessa semana. As informações são da coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles.

Segundo Fábia, o religioso foi visto deixando o Copa Star, na Zona Sul da cidade, com curativos. O procedimento foi feito com o cirurgião Paulo Müller. Até o momento, Fábio de Melo não falou sobre a cirurgia nas redes sociais, nem mostrou o resultado.

Padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Globo
Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Instagram
Padre Fábio de Melo por Divulgação
Padre Fábio de Melo vai se apresentar em duas cidades por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo comanda show em homenagem à Santa Dulce dos Pobres por Paula Fróes/CORREIO
Padre Fábio de Melo por divulgação
Padre Fábio de Melo desabafa sobre sua família: ‘o álcool destruiu a minha vida’ por Reprodução
Padre Fábio de Melo se apresenta na capital baiana em novembro por Reprodução
1 de 12
Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Globo

O famoso já revelou conviver com a Síndrome de Ménière, uma doença crônica que provoca aumento da pressão de líquidos no labirinto, parte do ouvido responsável pelo equilíbrio e pela audição. Outros sintomas comuns são: crises de tontura de duração variável, perda auditiva, sensação de zumbido e de ouvido tapado, como se estivesse cheio de água, e vertigem.

Na época, Fábio contou que seu sintoma é apenas a perda de audição do ouvido esquerdo nas regiões graves. Mas relatou que o uso de alguns medicamentos reforça a retenção de líquidos, deixando seu rosto inchado. Além disso, como a doença não tem cura, o tratamento deve ser continuado.

Em setembro do ano passado, Fábio surpreendeu os convidados do programa Angélica ao Vivo, do GNT, ao levar uma mousse de morango sem açúcar feita por ele mesmo. O religioso contou que retirou o açúcar do cardápio por orientação médica, o que, segundo ele, foi determinante para minimizar os incômodos causados pela doença.

"Ajudou demais! Tive muitas melhoras depois que tirei o açúcar. Aliás, todo mundo que tem problema de labirinto e doenças inflamatórias autoimunes deveria tirar o açúcar. Ele é um grande vilão na nossa vida", falou.

"São Paulo nos oferece coisas muito bacanas. Não sei no Rio. Mas lá em casa nós nos habituamos (a comer sem açúcar). Já temos a nossa maneira de substituir. Fazemos pães, moro na roça, então tem essa facilidade. Fazemos tudo sem açúcar", completou.

Leia mais

Imagem - Estudo indica que filhos mais calmos costumam nascer nestes 3 meses do ano

Estudo indica que filhos mais calmos costumam nascer nestes 3 meses do ano

Imagem - Lembra dela? Veja como está a musa do clipe 'Pelados em Santos', do Mamonas Assassinas, 30 anos depois

Lembra dela? Veja como está a musa do clipe 'Pelados em Santos', do Mamonas Assassinas, 30 anos depois

Imagem - Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'

Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'

Tags:

Cirurgia Plástica Cirurgia Padre Fábio de Melo

Mais recentes

Imagem - Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal

Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal
Imagem - Caruru Gigante acende alerta e preocupa produtores do Noroeste de SP

Caruru Gigante acende alerta e preocupa produtores do Noroeste de SP
Imagem - Alerta astral: 3 signos precisam ter cuidado redobrado com o que dizem agora

Alerta astral: 3 signos precisam ter cuidado redobrado com o que dizem agora

MAIS LIDAS

Imagem - Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica
01

Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
02

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro
03

Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
04

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás