Padre Fábio de Melo passa por cirurgia no Rio de Janeiro; saiba detalhes

Religioso foi visto deixando hospital com curativos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 12:28

Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução

Padre Fábio de Melo passou por uma cirurgia em um hospital particular do Rio de Janeiro. O procedimento, no rosto, foi estético e ocorreu no início dessa semana. As informações são da coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles.

Segundo Fábia, o religioso foi visto deixando o Copa Star, na Zona Sul da cidade, com curativos. O procedimento foi feito com o cirurgião Paulo Müller. Até o momento, Fábio de Melo não falou sobre a cirurgia nas redes sociais, nem mostrou o resultado.

O famoso já revelou conviver com a Síndrome de Ménière, uma doença crônica que provoca aumento da pressão de líquidos no labirinto, parte do ouvido responsável pelo equilíbrio e pela audição. Outros sintomas comuns são: crises de tontura de duração variável, perda auditiva, sensação de zumbido e de ouvido tapado, como se estivesse cheio de água, e vertigem.

Na época, Fábio contou que seu sintoma é apenas a perda de audição do ouvido esquerdo nas regiões graves. Mas relatou que o uso de alguns medicamentos reforça a retenção de líquidos, deixando seu rosto inchado. Além disso, como a doença não tem cura, o tratamento deve ser continuado.

Em setembro do ano passado, Fábio surpreendeu os convidados do programa Angélica ao Vivo, do GNT, ao levar uma mousse de morango sem açúcar feita por ele mesmo. O religioso contou que retirou o açúcar do cardápio por orientação médica, o que, segundo ele, foi determinante para minimizar os incômodos causados pela doença.

"Ajudou demais! Tive muitas melhoras depois que tirei o açúcar. Aliás, todo mundo que tem problema de labirinto e doenças inflamatórias autoimunes deveria tirar o açúcar. Ele é um grande vilão na nossa vida", falou.