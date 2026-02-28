Acesse sua conta
Estudo indica que filhos mais calmos costumam nascer nestes 3 meses do ano

Pesquisa sugere que a época do nascimento pode influenciar o temperamento, embora criação e ambiente sigam sendo determinantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 12:01

Bebê dormindo
Bebê dormindo Crédito: Shutterstock/Reprodução

A época do nascimento pode ter influência no temperamento ao longo da vida. E não é só o zodíaco que diz isso: embora a criação e o ambiente sejam fatores decisivos, estudos apontam que a estação do ano em que o bebê nasce pode impactar seu comportamento.

Dados apresentados no congresso do European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) sugerem que a estação do ano no nascimento afeta a regulação de neurotransmissores ligados ao humor, como dopamina e serotonina. A pesquisa, liderada pela professora Xenia Gonda, indica que a quantidade de luz solar nos primeiros meses de vida possa afetar padrões emocionais na fase adulta.

Entre os meses associados a perfis mais serenos, três se destacam:

1. Maio: tendência ao otimismo estável

Crianças nascidas em maio costumam apresentar o chamado temperamento “hipertímico”, termo usado na psicologia para descrever pessoas naturalmente positivas, calorosas e emocionalmente estáveis.

Por que seriam mais calmas? Além das explicações biológicas relacionadas à estação, há também a leitura astrológica, que associa o período ao signo de Touro, ligado à estabilidade e à rotina. Também são beneficiados por um clima mais ameno: no hemisfério norte, maio é na primavera; no sul, no outono.

Traço marcante: Valorização da rotina e menor tendência a irritações sem causa clara, como desconfortos físicos, fome ou sono.

2. Setembro: equilíbrio emocional

Os nascidos em setembro apresentam, segundo levantamentos sobre sazonalidade, índices mais baixos de irritabilidade quando comparados a outros meses.

Por que seriam mais calmos? Estudos indicam que bebês desse período tendem a apresentar menor propensão a oscilações bruscas de humor, como quadros de ciclotimia. São descritos como mais observadores e menos impulsivos nas reações.

Traço marcante: Capacidade de analisar o ambiente antes de reagir, o que pode resultar em menor frequência de choros impulsivos.

3. Janeiro: resiliência desde cedo

Pode surpreender, mas pessoas nascidas no inverno aparecem com menor incidência de temperamentos irritáveis em comparação com outros períodos do ano, segundo dados apresentados no ECNP. Vale lembrar que janeiro é inverno no hemisfério norte, enquanto, no Brasil e em todo o Hemisfério Sul, é marcado pelo verão.

Por que seriam mais calmas? A hipótese envolve fatores ambientais, como exposição à luz solar reduzida no início da vida, que pode influenciar a regulação neuroquímica.

Traço marcante: Maior autonomia e paciência, além de menor necessidade constante de estímulos externos.

O que diz a ciência?

Especialistas reforçam que mês de nascimento não define personalidade. A influência sazonal é vista como um fator estatístico, não como regra absoluta. Elementos como vínculo familiar, ambiente, estímulos e experiências ao longo da infância continuam sendo os principais determinantes do comportamento.

