Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lembra dela? Veja como está a musa do clipe 'Pelados em Santos', do Mamonas Assassinas, 30 anos depois

Nereide Nogueira ainda guarda vestido e piteira usados nas gravações

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 11:26

Nereide Nogueira no clipe dos Mamonas Assassinas
Nereide Nogueira no clipe dos Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução

Três décadas depois de eternizar a frase "Seus cabelo é da hora" no clipe de Pelados em Santos, Nereide Nogueira segue despertando curiosidade dos fãs da banda. Aos 53 anos, a antiga musa aparece hoje com os cabelos curtos e grisalhos, visual assumido com orgulho, curvas mais evidentes e um novo vestido vermelho que substituiu o figurino original sempre que participa de eventos ligados ao trabalho que a projetou nacionalmente.

Na década de 1990, Nereide se tornou um dos rostos mais lembrados da curta e meteórica trajetória dos Mamonas Assassinas. A banda teve a carreira interrompida de forma trágica em um acidente aéreo na Serra da Cantareira, no dia 2 de março de 1996, mas o clipe segue vivo na memória coletiva. Até hoje, ela é celebrada por admiradores do grupo e mantém um verdadeiro acervo pessoal daquela época.

Nereide Nogueira, musa do clipe 'Pelados em Santos'

Nereide Nogueira nos bastidores da gravação do clipe dos Mamonas Assassinas por Reprodução
Nereide Nogueira nos bastidores da gravação do clipe dos Mamonas Assassinas e atualmente por Reprodução
Nereide Nogueira e o marido por Reprodução
Nereide Nogueira e Rubinho Barrichello por Reprodução
Nereide Nogueira e o elenco do filme sobre os Mamonas por Reprodução
Milton Neves e Nereide Nogueira por Reprodução
Samuel e Dinho por Reprodução
Nereide Nogueira por Reprodução
Pelé e Nereide Nogueira por Reprodução
Bastidores do clipe de Pelados em Santos por Reprodução
Nereide Nogueira por Reprodução
Nereide Nogueira por Reprodução
Nereide Nogueira no clipe dos Mamonas Assassinas por Reprodução
Nereide Nogueira por Reprodução
1 de 14
Nereide Nogueira nos bastidores da gravação do clipe dos Mamonas Assassinas por Reprodução

Nas redes sociais, Nereide costuma compartilhar histórias e imagens raras ao lado dos "meninos", Dinho e dos demais integrantes. Em uma das publicações, relembrou um encontro inusitado com Rubinho Barrichello e contou que, não fosse uma foto em que aparece com o mesmo look da gravação, talvez nunca tivesse sido escolhida para o papel da “pitchula” do clipe.

Atualmente longe dos holofotes, ela é casada, mãe de um filho e vive em São Paulo. Continua ligada ao meio artístico, mas nos bastidores, atuando como produtora e modelo de pele madura, como consta em sua descrição na web. Após o sucesso com os Mamonas, ela chegou a morar no Rio de Janeiro para estudar teatro. Na mesma turma estavam nomes que ganhariam projeção nacional, como Marcello Antony e Letícia Spiller.

Nos anos 2000, Nereide fez participações no SBT ao lado de Silvio Santos e trabalhou como assistente de Milton Neves na Band. Também apareceu na minissérie “O Fim do Mundo”, exibida pela Globo em 1996.

Em casa, ela guarda relíquias do clipe que considera o trabalho mais importante de sua vida. Além de fotos de bastidores, preserva o vestido vermelho original e a piteira usada durante as gravações, que duraram cerca de 14 horas.

"Eles eram muito simples e engraçados. Não tinham nenhum estrelismo. Foram 14 horas de gravação em São Paulo, e conversamos muito esperando a hora de gravar. Por sorte, eu tinha uma máquina fotográfica e tirei algumas fotos dos bastidores, que nunca ninguém viu", disse, em uma live no Instagram Aquela Infância.

Durante a filmagem, segundo Nereide, chegou a surgir um clima com o baixista Samuel Reoli. Ele chegou a convidá-la para assistir a um show em São Paulo, do camarote da banda. "Samuel deu uma cismada comigo, e eu, confesso, adoro homem com covinhas. Não teve tempo para a gente ter alguma coisa, mas poderíamos ter tido. A gente só não conseguiu bater as agendas na época. Os meninos não paravam", contou.

Leia mais

Imagem - O destino da Brasília Amarela; saiba o que aconteceu com o carro dos Mamonas Assassinas

O destino da Brasília Amarela; saiba o que aconteceu com o carro dos Mamonas Assassinas

Imagem - Além da jaqueta de Dinho, segundo item é encontrado intacto em caixão dos Mamonas Assassinas; veja fotos

Além da jaqueta de Dinho, segundo item é encontrado intacto em caixão dos Mamonas Assassinas; veja fotos

Imagem - 'Tinha lugar no avião': Ex-noiva de Dinho revela por que não embarcou no voo dos Mamonas Assassinas

'Tinha lugar no avião': Ex-noiva de Dinho revela por que não embarcou no voo dos Mamonas Assassinas

Tags:

Mamonas Assassinas Nereide Nogueira Pelados em Santos

Mais recentes

Imagem - Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal

Dennis Carvalho foi casado 7 vezes, teve quatro filhos e viveu tragédia na vida pessoal
Imagem - Caruru Gigante acende alerta e preocupa produtores do Noroeste de SP

Caruru Gigante acende alerta e preocupa produtores do Noroeste de SP
Imagem - Alerta astral: 3 signos precisam ter cuidado redobrado com o que dizem agora

Alerta astral: 3 signos precisam ter cuidado redobrado com o que dizem agora

MAIS LIDAS

Imagem - Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica
01

Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
02

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro
03

Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
04

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás