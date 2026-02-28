MARCOU ÉPOCA

Lembra dela? Veja como está a musa do clipe 'Pelados em Santos', do Mamonas Assassinas, 30 anos depois

Nereide Nogueira ainda guarda vestido e piteira usados nas gravações

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 11:26

Nereide Nogueira no clipe dos Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução

Três décadas depois de eternizar a frase "Seus cabelo é da hora" no clipe de Pelados em Santos, Nereide Nogueira segue despertando curiosidade dos fãs da banda. Aos 53 anos, a antiga musa aparece hoje com os cabelos curtos e grisalhos, visual assumido com orgulho, curvas mais evidentes e um novo vestido vermelho que substituiu o figurino original sempre que participa de eventos ligados ao trabalho que a projetou nacionalmente.

Na década de 1990, Nereide se tornou um dos rostos mais lembrados da curta e meteórica trajetória dos Mamonas Assassinas. A banda teve a carreira interrompida de forma trágica em um acidente aéreo na Serra da Cantareira, no dia 2 de março de 1996, mas o clipe segue vivo na memória coletiva. Até hoje, ela é celebrada por admiradores do grupo e mantém um verdadeiro acervo pessoal daquela época.

Nas redes sociais, Nereide costuma compartilhar histórias e imagens raras ao lado dos "meninos", Dinho e dos demais integrantes. Em uma das publicações, relembrou um encontro inusitado com Rubinho Barrichello e contou que, não fosse uma foto em que aparece com o mesmo look da gravação, talvez nunca tivesse sido escolhida para o papel da “pitchula” do clipe.

Atualmente longe dos holofotes, ela é casada, mãe de um filho e vive em São Paulo. Continua ligada ao meio artístico, mas nos bastidores, atuando como produtora e modelo de pele madura, como consta em sua descrição na web. Após o sucesso com os Mamonas, ela chegou a morar no Rio de Janeiro para estudar teatro. Na mesma turma estavam nomes que ganhariam projeção nacional, como Marcello Antony e Letícia Spiller.

Nos anos 2000, Nereide fez participações no SBT ao lado de Silvio Santos e trabalhou como assistente de Milton Neves na Band. Também apareceu na minissérie “O Fim do Mundo”, exibida pela Globo em 1996.

Em casa, ela guarda relíquias do clipe que considera o trabalho mais importante de sua vida. Além de fotos de bastidores, preserva o vestido vermelho original e a piteira usada durante as gravações, que duraram cerca de 14 horas.

"Eles eram muito simples e engraçados. Não tinham nenhum estrelismo. Foram 14 horas de gravação em São Paulo, e conversamos muito esperando a hora de gravar. Por sorte, eu tinha uma máquina fotográfica e tirei algumas fotos dos bastidores, que nunca ninguém viu", disse, em uma live no Instagram Aquela Infância.