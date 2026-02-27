MEMÓRIA

'Tinha lugar no avião': Ex-noiva de Dinho revela por que não embarcou no voo dos Mamonas Assassinas

Documentário relembra a história da banda e traz depoimento emocionante de Valéria Zoppello

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:08

Valeria Zoppello e Dinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na próxima segunda-feira (2), a TV Globo leva ao ar uma edição especial do Tela Quente para marcar os 30 anos do acidente que interrompeu de forma trágica a trajetória dos Mamonas Assassinas.

O documentário revisita a ascensão meteórica do grupo que conquistou o país nos anos 1990 com irreverência, humor escrachado e letras que atravessaram gerações. Mas um dos momentos mais impactantes da produção promete ser o depoimento de Valéria Zopello, ex-namorada de Dinho, vocalista da banda.

Afastada dos holofotes há anos, Valéria revela que tinha um lugar reservado no avião que caiu na noite de 2 de março de 1996, na Serra da Cantareira, em São Paulo. Segundo ela, a viagem só não aconteceu porque, pouco antes do embarque, Dinho pediu que ela não fosse com o grupo.

O acidente matou os cinco integrantes da banda, além de outros ocupantes da aeronave, encerrando de maneira abrupta um fenômeno que parecia não ter limites. O Brasil parou naquela noite e, três décadas depois, a comoção ainda ecoa na memória de quem viveu aquele momento.

No documentário, Valéria compartilha como reconstruiu a própria vida após a tragédia. Ela seguiu caminhos diversos: tornou-se atriz, piloto de automobilismo e fotógrafa com atuação internacional. Atualmente, vive na Serra da Cantareira, onde administra um orquidário, região que carrega, inevitavelmente, a marca daquele episódio.