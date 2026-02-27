MÚSICA

Ingressos para Anavitória em Salvador já estão à venda; saiba como comprar

Show acontece em 12 de julho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:46

Anavitória Crédito: Divulgação Tauana Sofia/ Instagram

A dupla ANAVITÓRIA desembarca em Salvador com a turnê do álbum “Claraboia”. A apresentação acontece no dia 12 de julho (domingo), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e promete uma experiência diferente de tudo o que o público já viu das artistas por aqui.

Lançado alguns meses atrás, “Claraboia” revelou um lado mais reservado, orgânico e até experimental da dupla. O projeto nasceu ainda em 2022, durante uma temporada criativa em Los Angeles, e ganhou forma definitiva em uma imersão no interior de São Paulo.

Considerado um “irmão” de “Esquinas”, disco de pegada mais urbana e pop, “Claraboia” segue por outro caminho. Aqui, violões, piano e intervenções sutis conduzem faixas. Pela primeira vez, as vozes aparecem completamente em uníssono, criando uma sensação de proximidade, como se o público estivesse dentro do processo criativo.

Entre os destaques do repertório estão “Rua dos Abacateiros”, que abre o álbum com clima de memória, “Olhar Pra Você”, parceria com Bruno Berle, e “Paranapanema”, composta durante o período de imersão que deu origem ao disco. O trabalho ainda reforça o caráter artesanal do projeto e a liberdade criativa que a dupla vem assumindo nos últimos anos.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (26), pela plataforma Sympla. Também haverá vendas físicas na bilheteria do TCA, sem cobrança de taxa.

Serviço

Show: ANAVITÓRIA - Turnê “Claraboia”

Data: 12 de julho (domingo)



Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves - Campo Grande



Abertura dos portões: 17h



Início do show: 19h



Classificação: 16 anos



Ingressos:

Plateia - R$ 240 (inteira) | R$ 120 (meia)

Vendas online: Sympla



Ponto físico: Bilheteria do TCA (sem taxa)



Informações: (71) 98441-8262

