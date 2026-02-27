Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ingressos para Anavitória em Salvador já estão à venda; saiba como comprar

Show acontece em 12 de julho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:46

Anavitória
Anavitória Crédito: Divulgação Tauana Sofia/ Instagram

A dupla ANAVITÓRIA desembarca em Salvador com a turnê do álbum “Claraboia”. A apresentação acontece no dia 12 de julho (domingo), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e promete uma experiência diferente de tudo o que o público já viu das artistas por aqui.

Lançado alguns meses atrás, “Claraboia” revelou um lado mais reservado, orgânico e até experimental da dupla. O projeto nasceu ainda em 2022, durante uma temporada criativa em Los Angeles, e ganhou forma definitiva em uma imersão no interior de São Paulo. 

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar

Imagem - Veja fotos da jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, encontrada intacta após 30 anos

Veja fotos da jaqueta de Dinho, dos Mamonas Assassinas, encontrada intacta após 30 anos

Imagem - Cantor baiano diz ter caído em golpe após doar R$ 900 em Salvador: 'Choro falso'

Cantor baiano diz ter caído em golpe após doar R$ 900 em Salvador: 'Choro falso'

Considerado um “irmão” de “Esquinas”, disco de pegada mais urbana e pop, “Claraboia” segue por outro caminho. Aqui, violões, piano e intervenções sutis conduzem faixas. Pela primeira vez, as vozes aparecem completamente em uníssono, criando uma sensação de proximidade, como se o público estivesse dentro do processo criativo.

Entre os destaques do repertório estão “Rua dos Abacateiros”, que abre o álbum com clima de memória, “Olhar Pra Você”, parceria com Bruno Berle, e “Paranapanema”, composta durante o período de imersão que deu origem ao disco. O trabalho ainda reforça o caráter artesanal do projeto e a liberdade criativa que a dupla vem assumindo nos últimos anos.

ANAVITORIA

Anavitória por Divulgação Tauana Sofia/ Instagram
Anavitória e Nando Reis por Divulgação
Nova turnê de ANAVITORIA, “Claraboia”, começa em fevereiro de 2026 por Divulgação
ANAVITORIA por Reprodução/Redes Sociais
O duo ANAVITORIA surpreendeu os fãs na última terça-feira (16) ao anunciar o lançamento do novo álbum, “Claraboia" por Reprodução/Redes Sociais
ANAVITORIA por Reprodução/Redes Sociais
ANAVITORIA por Divulgação
ANAVITORIA por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Anavitória por Divulgação Tauana Sofia/ Instagram

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (26), pela plataforma Sympla. Também haverá vendas físicas na bilheteria do TCA, sem cobrança de taxa.

  • Serviço

  • Show: ANAVITÓRIA - Turnê “Claraboia”
  • Data: 12 de julho (domingo)
  • Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves - Campo Grande
  • Abertura dos portões: 17h
  • Início do show: 19h
  • Classificação: 16 anos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anavitória lança novo álbum e anuncia turnê com show na Bahia; veja datas

Juliette é acusada de plagiar Anavitória em capa que remete a obra de Marina Abramovic

  • Ingressos:

  • Plateia - R$ 240 (inteira) | R$ 120 (meia)
  • Vendas online: Sympla
  • Ponto físico: Bilheteria do TCA (sem taxa)
  • Informações: (71) 98441-8262

Mesmo com as intervenções no acesso ao complexo do TCA, o espaço mantém esquema especial de acessibilidade para Pessoas com Deficiência e público com mobilidade reduzida, incluindo transporte adaptado e estruturas de apoio.

Leia mais

Imagem - Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes

Humorista Marquito sofre acidente e está em coma induzido; veja detalhes

Imagem - Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Após 24 anos desaparecida, mulher é encontrada sob nova identidade e revela por que deixou marido e filhos

Imagem - Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Coca-Cola lança latinha especial que grita 'gol'; veja como funciona

Tags:

Salvador Show Turnê Anavitoria Tca

Mais recentes

Imagem - 'Tinha lugar no avião': Ex-noiva de Dinho revela por que não embarcou no voo dos Mamonas Assassinas

'Tinha lugar no avião': Ex-noiva de Dinho revela por que não embarcou no voo dos Mamonas Assassinas
Imagem - Florestas reduzem calor e baixam temperatura do Rio de Janeiro em até 10°C

Florestas reduzem calor e baixam temperatura do Rio de Janeiro em até 10°C
Imagem - Ator de The Wire, Bobby J. Brown morre em incêndio, aos 62 anos

Ator de The Wire, Bobby J. Brown morre em incêndio, aos 62 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para toda a Bahia; ventos podem chegar a 100 km/h
01

Inmet emite alerta de perigo para toda a Bahia; ventos podem chegar a 100 km/h

Imagem - Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena
02

Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena

Imagem - Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil
03

Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil

Imagem - Filha de Solange Couto se pronuncia após polêmica da atriz no BBB 26: 'Lamentável'
04

Filha de Solange Couto se pronuncia após polêmica da atriz no BBB 26: 'Lamentável'