Ingressos para Anavitória em Salvador já estão à venda; saiba como comprar

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:46
A dupla ANAVITÓRIA desembarca em Salvador com a turnê do álbum “Claraboia”. A apresentação acontece no dia 12 de julho (domingo), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e promete uma experiência diferente de tudo o que o público já viu das artistas por aqui.
Lançado alguns meses atrás, “Claraboia” revelou um lado mais reservado, orgânico e até experimental da dupla. O projeto nasceu ainda em 2022, durante uma temporada criativa em Los Angeles, e ganhou forma definitiva em uma imersão no interior de São Paulo.
Considerado um “irmão” de “Esquinas”, disco de pegada mais urbana e pop, “Claraboia” segue por outro caminho. Aqui, violões, piano e intervenções sutis conduzem faixas. Pela primeira vez, as vozes aparecem completamente em uníssono, criando uma sensação de proximidade, como se o público estivesse dentro do processo criativo.
Entre os destaques do repertório estão “Rua dos Abacateiros”, que abre o álbum com clima de memória, “Olhar Pra Você”, parceria com Bruno Berle, e “Paranapanema”, composta durante o período de imersão que deu origem ao disco. O trabalho ainda reforça o caráter artesanal do projeto e a liberdade criativa que a dupla vem assumindo nos últimos anos.
ANAVITORIA
Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (26), pela plataforma Sympla. Também haverá vendas físicas na bilheteria do TCA, sem cobrança de taxa.
Mesmo com as intervenções no acesso ao complexo do TCA, o espaço mantém esquema especial de acessibilidade para Pessoas com Deficiência e público com mobilidade reduzida, incluindo transporte adaptado e estruturas de apoio.