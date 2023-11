Juliette é acusada de plagiar Anavitória em capa que remete a obra de Marina Abramovic

As referências do trabalho de Juliette foram assunto no Twitter (X) mais uma vez. Na última segunda-feira, após divulgar Falta de Atenção, sua nova música com o cantor Nattanzinho, ela foi alvo de críticas devido à capa do single.



Para alguns internautas, a cantora estaria copiando o trabalho de Anavitória. "Já vi isso em algum lugar", comentou uma fã da dupla. "Que original trazer essa referência para a música brasileira", ironizou outro.