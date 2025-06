EXERCÍCIOS FÍSICOS

Saiba o que acontece se você fizer 10 segundos de prancha todos os dias

Um desafio simples de 10 segundos pode ser a chave para fortalecer seu core e melhorar sua performance diária

A prancha, um exercício isométrico, tem como objetivo fortalecer o corpo enquanto ele se mantém estático, resistindo à gravidade para sustentar a posição. Segundo o portal de notícias do Yahoo, um pesquisador afirma que dez segundos são suficientes para trabalhar o core, conjunto de músculos do abdômen, parte inferior das costas e pelve.>

Este exercício fundamental, frequentemente incluído nos mais eficazes planos de treino para o abdômen, é perfeito até para quem está começando. Apesar de sua simplicidade, a prancha apresenta diversas adaptações que auxiliam no fortalecimento gradual do core, tornando-o acessível a todos os níveis de condicionamento.>

Os ganhos em apenas sete dias

Após uma semana de prática diária, o experimento gerou percepções interessantes. Embora o participante do experimento não tenha ganhado abdômen visível, ele ainda sentiu que seu core havia ficado mais forte. Essa sensação de um core mais robusto é uma evidência clara do sucesso do método empregado.>