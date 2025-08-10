Acesse sua conta
Por que você deve levar seu filho para se divertir nas fazendinhas pedagógicas

Descubra fazendinhas onde os pequenos podem ter contato direto com animais e natureza

  Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 16:43

Experiências rurais incríveis para crianças se divertirem longe das telas Crédito: Freepik

Em um mundo cada vez mais urbano, as fazendinhas pedagógicas oferecem um refúgio perfeito para crianças conhecerem animais e aprenderem sobre a vida no campo.

Esses espaços encantadores transformam um simples passeio em uma verdadeira aventura rural, com direito a ordenhar, alimentar bichinhos e muito mais.

Fazendinha para os pequenos

Para famílias que buscam programas diferentes e educativos, essas fazendinhas proporcionam experiências únicas que unem diversão e aprendizado sobre a natureza.

Fazendinha Estação Natureza: o campo na cidade

No bairro do Ipiranga em São Paulo, a Fazendinha Estação Natureza traz o ambiente rural para a capital paulista. Com vacas, cavalos, coelhos e outros animais, o espaço oferece uma experiência autêntica.

As crianças participam de atividades como alimentação dos animais e aprendem sobre cuidados com a natureza, tudo acompanhado por monitores especializados.

A estrutura familiar e segura faz deste local uma ótima opção para um dia diferente e educativo na cidade.

Fazenda Floresta Park: tradição e diversão

Em Campinas (SP), a Fazenda Floresta Park combina tradição rural com diversão para toda família. O local permite interação com diversos animais e oferece culinária caipira típica.

Entre as atividades, destaque para os passeios a cavalo e de trator, que garantem experiências memoráveis para as crianças.

O ambiente acolhedor e repleto de natureza torna este local perfeito para um dia especial em família.

Bichomania Parque Fazenda: aprendizado prático

Em Cotia (SP), a Bichomania Parque Fazenda se destaca pela abordagem educativa. As crianças vivenciam na prática o cuidado com os animais e a rotina da fazenda.

O espaço permite desde ordenhar vacas até alimentar diferentes bichos, sempre com acompanhamento de monitores especializados.

Uma excelente opção para quem busca diversão que une brincadeira e aprendizado sobre a vida rural.

