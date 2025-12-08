Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

O universo vai unir de novo dois caminhos que nunca deixaram de se cruzar, mesmo à distância

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 00:30

Os signos e o amor
Os signos e o amor Crédito: Reprodução

A segunda-feira (8 de dezembro) chega com uma energia intensa e cheia de significado. Os anjos da guarda revelam que um reencontro está prestes a acontecer, e não há nada que possa impedir. Pode ser um amor antigo, alguém que marcou profundamente sua vida ou uma pessoa com quem havia pendências emocionais. O tempo se encarregou de amadurecer ambos, e agora o destino coloca frente a frente o que ficou inacabado. Não adianta fugir: a conexão é verdadeira, e o universo quer te mostrar por que essa história ainda não terminou.

Leia mais

Touro

Você pode ser surpreendido por uma mensagem, um encontro inesperado ou até uma coincidência que parece impossível. Essa pessoa retorna para encerrar o que ficou em aberto, e o anjo te pede que receba esse momento com o coração tranquilo. Nem sempre o reencontro significa recomeço, às vezes é apenas a chance de entender o que o tempo não explicou.

Leia mais

Aquário

Você vinha tentando seguir em frente, mas o destino vai provar que certas conexões nunca se rompem. Esse reencontro chega carregado de emoção e clareza. O anjo te orienta a não resistir: há algo importante a ser dito, sentido ou resolvido. Seja qual for o desfecho, essa experiência vai curar algo que ainda te prendia ao passado.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Mensagem do dia: “O que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. Fugir não muda o destino, apenas adia o reencontro que o coração já esperava.”

