TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano deste domingo (7 de dezembro) é A Carta: algo importante chegará até você hoje, não deixe escapar

Espiritualmente, A Carta simboliza a comunicação entre você e o universo

Fernanda Varela

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Reprodução

O domingo (7) chega com a energia da carta A Carta, símbolo de comunicação, respostas e mensagens que trazem clareza. Ela anuncia um dia de revelações, notícias aguardadas e conversas que podem mudar o rumo de situações pessoais ou profissionais.

A Carta indica que algo importante chega até você, um contato, uma proposta ou até um gesto de alguém que estava distante. É o momento de ouvir com atenção, analisar com calma e responder com sabedoria.

No amor, a carta pode representar uma mensagem inesperada ou uma conversa sincera que traz entendimento e reconciliação. Para quem está solteiro, é possível que alguém manifeste interesse de forma direta.

No campo profissional, o domingo favorece ideias, projetos e planejamentos para a semana. Um e-mail, ligação ou sinal pode abrir portas para algo maior.

Espiritualmente, A Carta simboliza a comunicação entre você e o universo. Este é um dia para pedir respostas e prestar atenção aos sinais que surgirem.