Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano deste domingo (7 de dezembro) é A Carta: algo importante chegará até você hoje, não deixe escapar

Espiritualmente, A Carta simboliza a comunicação entre você e o universo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Reprodução

O domingo (7) chega com a energia da carta A Carta, símbolo de comunicação, respostas e mensagens que trazem clareza. Ela anuncia um dia de revelações, notícias aguardadas e conversas que podem mudar o rumo de situações pessoais ou profissionais.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

A Carta indica que algo importante chega até você, um contato, uma proposta ou até um gesto de alguém que estava distante. É o momento de ouvir com atenção, analisar com calma e responder com sabedoria.

No amor, a carta pode representar uma mensagem inesperada ou uma conversa sincera que traz entendimento e reconciliação. Para quem está solteiro, é possível que alguém manifeste interesse de forma direta.

No campo profissional, o domingo favorece ideias, projetos e planejamentos para a semana. Um e-mail, ligação ou sinal pode abrir portas para algo maior.

Espiritualmente, A Carta simboliza a comunicação entre você e o universo. Este é um dia para pedir respostas e prestar atenção aos sinais que surgirem.

O domingo promete movimento e clareza. Esteja aberto às mensagens que o destino envia, elas podem conter exatamente o que você precisa saber.

Tags:

Místico Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano Misticismo

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar

Anjo da Guarda deste domingo (7 de dezembro) anuncia para 4 signos: acabou o choro, a partir de hoje você vai sorrir e a dor vai passar
Imagem - Alerta astral: Revelações, encontros e decisões importantes acontecem para alguns signos ainda hoje (6 de dezembro)

Alerta astral: Revelações, encontros e decisões importantes acontecem para alguns signos ainda hoje (6 de dezembro)
Imagem - Zulma descobre verdade cruel e visão de Candinho surpreende em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (6)

Zulma descobre verdade cruel e visão de Candinho surpreende em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (6)

MAIS LIDAS

Imagem - Veja a lista de 2,3 mil professores da Bahia que vão receber gratificações
01

Veja a lista de 2,3 mil professores da Bahia que vão receber gratificações

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
02

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (6 de dezembro) anuncia para 4 signos: você está prestes a viver uma das maiores conquistas da sua vida
03

Anjo da Guarda deste sábado (6 de dezembro) anuncia para 4 signos: você está prestes a viver uma das maiores conquistas da sua vida

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
04

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento