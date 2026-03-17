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Alika e Omar se beijam antes de tragédia no reino em 'A Nobreza do Amor' desta terça (17)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 15:30

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

Se você achou que o reinado de Cayman seria tranquilo, o capítulo desta terça-feira, 17 de março, vem para provar o contrário. O clima de guerra está armado, e a traição vem de onde o rei menos espera, ou melhor, de onde ele foi avisado, mas preferiu não acreditar totalmente.

Usando a profecia do oráculo como escudo, Jendal pressiona o rei Cayman para que a promessa de casamento com Alika seja cumprida. Mas a princesa não se deixa intimidar, ela deixa claro que ele não é o homem que a protegerá de nada.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/TV Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
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Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo

Enquanto o vilão garante a Kênia que será o novo soberano, Alika se permite viver um momento de leveza. Omar a corteja intensamente e o clima esquenta com um beijo apaixonado entre os dois. Mal sabem eles que, nos bastidores, Jendal já fechou um acordo sujo com Mr. Campbell e os ingleses para tomar o poder à força.

Enquanto a guerra explode em Batanga, no Brasil o clima também não é dos melhores. José abre o coração com Teresa sobre a saudade que sente de sua terra natal, mas a atenção de Barro Preto está voltada para a chegada de Mirinho.

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O rapaz mal pôs os pés na cidade durante um evento oficial e já mostrou a que veio, destratou Tonho sem o menor pudor. Além disso, Mirinho começa a se enrolar em suas próprias mentiras, deixando Virgínia desconfiada ao dizer que perdeu as alianças. O plano deleé partir para Recife, mas não sem antes causar um rastro de confusão em Casemiro.

Mesmo com os avisos de Niara sobre a possível traição, Cayman é pego de surpresa. Aliado aos ingleses, Jendal cumpre sua promessa de destruição e inicia o ataque ao reino, colocando a vida de toda a família real em risco. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

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