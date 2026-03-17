NOVELA DAS 6

Alika e Omar se beijam antes de tragédia no reino em 'A Nobreza do Amor' desta terça (17)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 15:30

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

Se você achou que o reinado de Cayman seria tranquilo, o capítulo desta terça-feira, 17 de março, vem para provar o contrário. O clima de guerra está armado, e a traição vem de onde o rei menos espera, ou melhor, de onde ele foi avisado, mas preferiu não acreditar totalmente.

Usando a profecia do oráculo como escudo, Jendal pressiona o rei Cayman para que a promessa de casamento com Alika seja cumprida. Mas a princesa não se deixa intimidar, ela deixa claro que ele não é o homem que a protegerá de nada.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' 1 de 9

Enquanto o vilão garante a Kênia que será o novo soberano, Alika se permite viver um momento de leveza. Omar a corteja intensamente e o clima esquenta com um beijo apaixonado entre os dois. Mal sabem eles que, nos bastidores, Jendal já fechou um acordo sujo com Mr. Campbell e os ingleses para tomar o poder à força.

Enquanto a guerra explode em Batanga, no Brasil o clima também não é dos melhores. José abre o coração com Teresa sobre a saudade que sente de sua terra natal, mas a atenção de Barro Preto está voltada para a chegada de Mirinho.

O rapaz mal pôs os pés na cidade durante um evento oficial e já mostrou a que veio, destratou Tonho sem o menor pudor. Além disso, Mirinho começa a se enrolar em suas próprias mentiras, deixando Virgínia desconfiada ao dizer que perdeu as alianças. O plano deleé partir para Recife, mas não sem antes causar um rastro de confusão em Casemiro.



Mesmo com os avisos de Niara sobre a possível traição, Cayman é pego de surpresa. Aliado aos ingleses, Jendal cumpre sua promessa de destruição e inicia o ataque ao reino, colocando a vida de toda a família real em risco.