NOVELA DAS 6

Primeira semana de 'A Nobreza do Amor' tem golpe de estado e morte do rei; confira o resumo (16 a 21 de março)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:39

Duda Santos (Alika) e Ronald Sotto (Tonho) estão no elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

Se você estava ansioso por uma nova trama que une romance e reviravoltas, 'A Nobreza do Amor' já chega à tela da Globo com os dois pés na porta. Substituindo 'Êta Mundo Melhor!', nova novela das 6, escrita pelo trio Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., promete não dar descanso logo em sua primeira semana.

A história começa com o brilho da liberdade, Lumumba assume seu lugar de direito como o rei Cayman II, enquanto, do outro lado do oceano, a parte brasileira da trama ganha vida com o nascimento de Tonho. Em Batanga, nasce a princesa Alika, mas a paz é um artigo de luxo. Jendal, o grande vilão da história, já começa a tecer sua teia para roubar o trono, ignorando as previsões sombrias do oráculo Oruka.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Após uma passagem de tempo, encontramos uma Alika forte e desconfiada. Ela já sente que o acordo de casamento com Jendal é uma prisão e sonha com um homem que será seu verdadeiro protetor. Enquanto isso, no Brasil, Tonho cresce sob a profecia de ser um 'predestinado'.

A temperatura sobe na terça (17) e na quarta-feira (18). Jendal não aceita ser rejeitado por Alika e, com o apoio nada ético dos ingleses, promove um ataque violento ao reino. O resultado é devastador, Cayman e Niara são presos, e o vilão toma a coroa. Para salvar a vida dos pais, Alika é obrigada a tomar uma decisão dolorosa e aceita se casar com o usurpador, mas a princesa já planeja como derrubar o inimigo.



O clímax da semana acontece na sexta-feira (20). Durante uma tentativa de fuga desesperada organizada por Omar, o rei Cayman sofre um acidente fatal. Em seus últimos suspiros, ele pede que a família busque refúgio no Brasil, onde o tio de Alika, Zambi, construiu sua vida.

A chegada ao Brasil no sábado (21) marca o início da jornada de superação das nobres de Batanga. E o encontro que todos esperávamos finalmente acontece, Tonho e Alika se conhecem. O clima inicial é de estranhamento, aquele clássico 'amor e ódio', mas a conexão entre os dois é imediata. Enquanto isso, o vigarista Mirinho já cresce o olho para cima da princesa, prometendo ser uma pedra no sapato do novo casal.