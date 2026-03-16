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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de março de 2026 às 08:50
Hoje, segunda-feira, 16 de março de 2026, o universo nos prepara para uma transição marcante. Estamos nos últimos dias do ano astrológico e o clima é de encerramento. Durante o dia, a energia de Aquário nos mantém racionais, mas o jogo vira às 20h16, quando a Lua mergulha no signo de Peixes.
Essa mudança traz à tona a nossa sensibilidade e, principalmente, aquele 'palpite' que vem do nada. Se você vai fazer sua fezinha hoje, a dica é: resolva a burocracia cedo, mas deixe para escolher os números quando o coração bater mais forte.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Quando a Lua entrar em Peixes hoje à noite, tire cinco minutos para meditar ou fazer uma prece. É o momento perfeito para desapegar do que passou e visualizar a sorte chegando na sua vida.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.