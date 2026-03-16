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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (16) para começar a semana bem

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:50

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje, segunda-feira, 16 de março de 2026, o universo nos prepara para uma transição marcante. Estamos nos últimos dias do ano astrológico e o clima é de encerramento. Durante o dia, a energia de Aquário nos mantém racionais, mas o jogo vira às 20h16, quando a Lua mergulha no signo de Peixes.

Essa mudança traz à tona a nossa sensibilidade e, principalmente, aquele 'palpite' que vem do nada. Se você vai fazer sua fezinha hoje, a dica é: resolva a burocracia cedo, mas deixe para escolher os números quando o coração bater mais forte.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    O dia pede discrição. No trabalho, foque no que é burocrático e deixe grandes lançamentos para depois. À noite, a nostalgia pode bater; aproveite para relaxar e ouvir sua voz interior antes de dormir.
  • Números da Sorte: 09, 18, 57

  • Touro (20/04 a 20/05)
    A segunda-feira favorece parcerias e o trabalho em equipe. No amor, a conexão com quem você gosta fica mais profunda e espiritual. É um ótimo momento para trocar ideias com amigos de confiança.
  • Números da sorte: 6, 24, 42

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Sua carreira ganha um brilho especial, mas o segredo hoje é usar menos a lógica e mais o 'feeling'. À noite, um insight poderoso pode mostrar o caminho para o sucesso que você tanto busca.
  • Números da Sorte: 5, 14, 33

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Prepare-se para uma noite mágica! Com a Lua em um signo amigo a partir das 20h, sua fé se renova e o romantismo toma conta. Excelente momento para planejar o futuro e confiar na sua sorte.
  • Números da sorte: 7, 21, 49

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    O dia pede que você coloque as finanças em ordem e resolva pendências. No amor, a entrega será profunda. Não tenha medo de encarar suas emoções; chorar ou desabafar pode ser a limpeza que você precisava.
  • Números da sorte: 8, 26, 50

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O foco hoje são as pessoas à sua volta. Seja no trabalho ou no amor, tente se colocar no lugar do outro. A noite será ideal para harmonizar relações e fechar acordos baseados na empatia.
  • Números da sorte: 4, 22, 40

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sua produtividade está em alta, mas não ignore os sinais do seu corpo. Se o cansaço bater, um escalda-pés ou um banho relaxante à noite farão milagres pela sua saúde e humor.
  • Números da sorte: 3, 15, 39

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    O magnetismo escorpiano está transbordando. A noite promete ser divertida e cheia de inspiração. Projetos criativos recebem um empurrãozinho do universo. Aproveite para brilhar.
  • Números da sorte: 2, 11, 56

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Depois de um dia corrido e cheio de conversas, o seu refúgio será o lar. Curta o aconchego da família e aproveite o fim do dia para organizar suas coisas. O sossego vai te revigorar.
  • Números da sorte: 12, 30, 48

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Até o fim da tarde, foco total no dinheiro. Mas, quando a noite chegar, permita-se ser mais poético e abrir o coração. Estudar algo que te inspire será uma ótima pedida para hoje.
  • Números da sorte: 10, 25, 44

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O dia começa com você no comando, focado em si mesmo. À noite, a preocupação se volta para a segurança financeira e a autovalorização. Reflita sobre como transformar seus dons em lucro.
  • Números da sorte: 11, 29, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A partir das 20h16, com a Lua no seu signo, você se torna um imã para boas energias. Sua sensibilidade estará no ápice; confie cegamente no que a sua intuição disser.
  • Números da sorte: 1, 13, 60

Dica do Dia: Quando a Lua entrar em Peixes hoje à noite, tire cinco minutos para meditar ou fazer uma prece. É o momento perfeito para desapegar do que passou e visualizar a sorte chegando na sua vida.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

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