ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (16) para começar a semana bem

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:50

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje, segunda-feira, 16 de março de 2026, o universo nos prepara para uma transição marcante. Estamos nos últimos dias do ano astrológico e o clima é de encerramento. Durante o dia, a energia de Aquário nos mantém racionais, mas o jogo vira às 20h16, quando a Lua mergulha no signo de Peixes.

Essa mudança traz à tona a nossa sensibilidade e, principalmente, aquele 'palpite' que vem do nada. Se você vai fazer sua fezinha hoje, a dica é: resolva a burocracia cedo, mas deixe para escolher os números quando o coração bater mais forte.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

O dia pede discrição. No trabalho, foque no que é burocrático e deixe grandes lançamentos para depois. À noite, a nostalgia pode bater; aproveite para relaxar e ouvir sua voz interior antes de dormir.

O dia pede discrição. No trabalho, foque no que é burocrático e deixe grandes lançamentos para depois. À noite, a nostalgia pode bater; aproveite para relaxar e ouvir sua voz interior antes de dormir. Números da Sorte: 09, 18, 57



Touro (20/04 a 20/05)

A segunda-feira favorece parcerias e o trabalho em equipe. No amor, a conexão com quem você gosta fica mais profunda e espiritual. É um ótimo momento para trocar ideias com amigos de confiança.



A segunda-feira favorece parcerias e o trabalho em equipe. No amor, a conexão com quem você gosta fica mais profunda e espiritual. É um ótimo momento para trocar ideias com amigos de confiança. Números da sorte: 6, 24, 42

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua carreira ganha um brilho especial, mas o segredo hoje é usar menos a lógica e mais o 'feeling'. À noite, um insight poderoso pode mostrar o caminho para o sucesso que você tanto busca.



Sua carreira ganha um brilho especial, mas o segredo hoje é usar menos a lógica e mais o 'feeling'. À noite, um insight poderoso pode mostrar o caminho para o sucesso que você tanto busca. Números da Sorte: 5, 14, 33



Câncer (21/06 a 22/07)

Prepare-se para uma noite mágica! Com a Lua em um signo amigo a partir das 20h, sua fé se renova e o romantismo toma conta. Excelente momento para planejar o futuro e confiar na sua sorte.



Prepare-se para uma noite mágica! Com a Lua em um signo amigo a partir das 20h, sua fé se renova e o romantismo toma conta. Excelente momento para planejar o futuro e confiar na sua sorte. Números da sorte: 7, 21, 49

Leão (23/07 a 22/08)

O dia pede que você coloque as finanças em ordem e resolva pendências. No amor, a entrega será profunda. Não tenha medo de encarar suas emoções; chorar ou desabafar pode ser a limpeza que você precisava.



O dia pede que você coloque as finanças em ordem e resolva pendências. No amor, a entrega será profunda. Não tenha medo de encarar suas emoções; chorar ou desabafar pode ser a limpeza que você precisava. Números da sorte: 8, 26, 50

Virgem (23/08 a 22/09)

O foco hoje são as pessoas à sua volta. Seja no trabalho ou no amor, tente se colocar no lugar do outro. A noite será ideal para harmonizar relações e fechar acordos baseados na empatia.



O foco hoje são as pessoas à sua volta. Seja no trabalho ou no amor, tente se colocar no lugar do outro. A noite será ideal para harmonizar relações e fechar acordos baseados na empatia. Números da sorte: 4, 22, 40

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Sua produtividade está em alta, mas não ignore os sinais do seu corpo. Se o cansaço bater, um escalda-pés ou um banho relaxante à noite farão milagres pela sua saúde e humor.



Sua produtividade está em alta, mas não ignore os sinais do seu corpo. Se o cansaço bater, um escalda-pés ou um banho relaxante à noite farão milagres pela sua saúde e humor. Números da sorte: 3, 15, 39

Escorpião (23/10 a 21/11)

O magnetismo escorpiano está transbordando. A noite promete ser divertida e cheia de inspiração. Projetos criativos recebem um empurrãozinho do universo. Aproveite para brilhar.



O magnetismo escorpiano está transbordando. A noite promete ser divertida e cheia de inspiração. Projetos criativos recebem um empurrãozinho do universo. Aproveite para brilhar. Números da sorte: 2, 11, 56



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Depois de um dia corrido e cheio de conversas, o seu refúgio será o lar. Curta o aconchego da família e aproveite o fim do dia para organizar suas coisas. O sossego vai te revigorar.



Depois de um dia corrido e cheio de conversas, o seu refúgio será o lar. Curta o aconchego da família e aproveite o fim do dia para organizar suas coisas. O sossego vai te revigorar. Números da sorte: 12, 30, 48

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Até o fim da tarde, foco total no dinheiro. Mas, quando a noite chegar, permita-se ser mais poético e abrir o coração. Estudar algo que te inspire será uma ótima pedida para hoje.



Até o fim da tarde, foco total no dinheiro. Mas, quando a noite chegar, permita-se ser mais poético e abrir o coração. Estudar algo que te inspire será uma ótima pedida para hoje. Números da sorte: 10, 25, 44

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

O dia começa com você no comando, focado em si mesmo. À noite, a preocupação se volta para a segurança financeira e a autovalorização. Reflita sobre como transformar seus dons em lucro.



O dia começa com você no comando, focado em si mesmo. À noite, a preocupação se volta para a segurança financeira e a autovalorização. Reflita sobre como transformar seus dons em lucro. Números da sorte: 11, 29, 55

Peixes (20/02 a 20/03)

A partir das 20h16, com a Lua no seu signo, você se torna um imã para boas energias. Sua sensibilidade estará no ápice; confie cegamente no que a sua intuição disser.



A partir das 20h16, com a Lua no seu signo, você se torna um imã para boas energias. Sua sensibilidade estará no ápice; confie cegamente no que a sua intuição disser. Números da sorte: 1, 13, 60

Dica do Dia: Quando a Lua entrar em Peixes hoje à noite, tire cinco minutos para meditar ou fazer uma prece. É o momento perfeito para desapegar do que passou e visualizar a sorte chegando na sua vida.

