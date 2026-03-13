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'Quem é essa aí, papai?': Ivete Sangalo acreditou que Daniel Cady falava com ex em meme viral

Com suposto reencontro de Daniel Cady e Carol Magalhães, fãs resgatam momento famoso do show da cantora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 13:39

Meme de Ivete Sangalo volta a viralizar Crédito: Reprodução/YouTube

Se você viveu a internet brasileira em 2016, com certeza tem a frase "Quem é essa aí, papai?" gravada na memória. O momento protagonizado por Ivete Sangalo virou um dos memes mais famosos do Brasil.

Mas agora, quase dez anos depois, o episódio voltou a repercutir nas redes sociais por causa de um novo capítulo envolvendo Daniel Cady, ex-marido da cantora. Isso porque o nutricionista estaria atualmente em viagem pela Europa com a empresária Carol Magalhães, apontada como um antigo amor dele e que, segundo fontes, pode ter sido o motivo por trás do famoso momento no palco.



Carol Magalhães e Daniel Cady 1 de 17

O episódio aconteceu na virada do ano de 2016, durante um show de Ivete no réveillon de Guarajuba, no litoral norte da Bahia. Enquanto cantava no palco, Ivete avistou Daniel Cady em um camarote conversando com uma mulher. Sem interromper a apresentação, a cantora reagiu ao vivo, em tom que misturava humor e ciúme.

Foi então que ela disparou a frase que viraria meme: “Quem é essa aí, papai? Tá cheia de assunto, hein? Vou passar a mão nela! Conversando pra caralho!”

Na época, Ivete chegou a tratar o episódio com leveza em entrevistas, mas a história nunca deixou de despertar curiosidade.

Segundo pessoas ligadas ao nutricionista, Carol Magalhães foi considerada o primeiro grande amor da vida de Daniel Cady antes de ele conhecer Ivete. Os dois teriam ficado juntos por cerca de seis anos, e na época, amigos e familiares acreditavam que o namoro poderia terminar em casamento.

Na época em que o vídeo viralizou, uma mulher chegou a afirmar publicamente que era ela quem aparecia conversando com Daniel no camarote e que tudo não passava de um mal-entendido entre fã e artista.

Segundo o jornalista Leo Dias, que comentou o caso no programa Melhor da Tarde na última quinta-feira (12), a cantora já sabia que o vínculo entre Daniel Cady e Carol Magalhães havia sido marcante no passado. Ao ver o então marido conversando animadamente em um camarote próximo de onde a empresária circulava, Ivete teria reagido com a frase que acabou viralizando.

Apesar da teoria ganhar força nas redes sociais, essa versão nunca foi confirmada oficialmente.