Desabafo de Daniel Cady revela rotina em casamento com Ivete Sangalo: 'Passava por cima como rolo compressor'

Segundo fontes, o nutricionista se sentia 'atropelado' pela personalidade da cantora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:59

Daniel Cady e Ivete Sangalo
Daniel Cady e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A gente sabe que Ivete Sangalo é um furacão no palco, mas parece que, entre quatro paredes, isso era um desafio para Daniel Cady. Durante o Melhor da Tarde na quinta-feira (12), Leo Dias trouxe novos detalhes sobre o fim do casamento de 17 anos da cantora e o nutricionista e, segundo ele, fontes próximas ao ex-casal relataram que Daniel sentia que sua voz muitas vezes sumia diante da presença marcante da artista.

O nutricionista teria comparado a convivência a estar diante de um 'rolo compressor'. Para conseguir o mínimo de espaço e se impor nas decisões da casa, Cady confessou que precisava, às vezes, adotar uma postura mais rígida ou 'meio bruta', como ele mesmo definiu. O desabafo teria acontecido em um momento de fragilidade, com Daniel chorando abraçado à mãe, a médica Marise Cady, afirmando que ainda amava Ivete e não queria que a união chegasse ao fim.

Mesmo com as tentativas dele de salvar o relacionamento, incluindo a sugestão de uma terapia de casal, a palavra final foi de Ivete. Decidida, ela teria recusado as tentativas de reconciliação. Antes do anúncio oficial em novembro de 2025, os dois viveram um período de 'quarentena emocional': Daniel passou cerca de 40 dias dormindo no quarto de hóspedes enquanto eles organizavam como contariam a notícia aos filhos e aos fãs.

Daniel demonstrava medo do que viria a seguir. "Ele dizia que viveu praticamente toda a vida adulta em função dela e dos filhos e que não saberia nem como viver sozinho", revelou uma fonte ao portal Leo Dias. O nutricionista teria buscado ajuda profissional (terapia) para conseguir lidar com essa nova fase de "redescobrimento" de sua própria identidade.

Apesar do sentimento de ter sido 'atropelado' pela intensidade da cantora, o respeito prevalece. Eles fizeram questão de passar o Natal juntos e mantêm a educação em eventos públicos. Daniel garante que nunca houve traição e que, apesar de tudo, o amor pela mãe de seus filhos permanece.

