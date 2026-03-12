Acesse sua conta
Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Medida tem efeito imediato

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:27

Entenda o ue mot
Entenda o ue mot Crédito: Reprodução

O Planserv informou, no início da noite desta quinta-feira (12), a retoma de atendimento aos beneficiários do plano na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia. Um dia antes, a instituição determinou a suspensão por ter atingido o teto orçamentário definido pelo plano. 

Conforme o Planserv, a retomada dos atendimentos tem efeito imediato e foi determinada após diálogo institucional. Novas tratativas administrativas e financeiras voltadas à normalização da assistência aos beneficiários foram estabelecidas, segundo o governo estadual. O anúncio de suspensão de cerca de 1,2 mil atendimentos realizados por mês na unidade causou surpresa e indignação entre os beneficiários.

"Durante as reuniões realizadas entre as equipes técnicas do Planserv e da instituição hospitalar, foram discutidas as principais demandas apresentadas pelo prestador, resultando em encaminhamentos e definições de medidas para a continuidade da parceria e a garantia da assistência", diz o plano, em nota. 

A Santa Casa de Itabuna disse, por sua vez, que parte das demandas foi sanada, enquanto outras foram inseridas em um plano de trabalho conjunto, com prazos estabelecidos para discussão e encaminhamento das soluções necessárias. Detalhes não foram divulgados. 

"A instituição destaca ainda que continuará acompanhando o cumprimento dos encaminhamentos pactuados, mantendo o diálogo permanente com o convênio, visando garantir o equilíbrio contratual e a sustentabilidade da assistência", afirma. 

Entenda o caso 

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, anunciou a suspensão de atendimentos aos beneficiários do Planserv por tempo indeterminado, na quarta-feira (11). Os servidores públicos estaduais em atividade e aposentados, além de dependentes, não poderiam mais contar com os serviços da unidade a partir desta quinta-feira (12). A exceção eram os pacientes já internados ou em tratamento de casos graves.

Conforme divulgado pela Santa Casa, a instituição "atingiu o teto orçamentário definido pelo Planserv, bem como às pendências financeiras e administrativas". Em nota, o Planserv havia informado que estava em diálogo para que o serviço fosse restabelecido. 

