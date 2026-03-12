CONFIRA VALORES

Câmara de Salvador aprova reajuste de servidores municipais

Projeto de lei foi enviado pela Prefeitura e aprovado pelos vereadores

Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:10

Câmara Municipal de Salvador Crédito: Divulgação

A Câmara de Salvador aprovou o projeto de lei de autoria da Prefeitura que reajusta os salários dos servidores municipais, com efeito retroativo ao mês de janeiro deste ano. O PL nº 27/2026 prevê aumento de 5,4% nos salários dos professores municipais e 4,26% para os demais servidores.

O projeto também fixa o subsídio mensal dos conselheiros tutelares em R$ 3.049,52 e prorroga abonos concedidos a algumas categorias, como agentes de suporte operacional e médicos vinculados ao atendimento integrado da rede municipal de saúde. A aprovação se deu em sessão ordinária na Câmara de Vereadores, na quarta-feira (11).