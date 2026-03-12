Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara de Salvador aprova reajuste de servidores municipais

Projeto de lei foi enviado pela Prefeitura e aprovado pelos vereadores

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:10

Câmara Municipal
Câmara Municipal de Salvador Crédito: Divulgação

A Câmara de Salvador aprovou o projeto de lei de autoria da Prefeitura que reajusta os salários dos servidores municipais, com efeito retroativo ao mês de janeiro deste ano. O PL nº 27/2026 prevê aumento de 5,4% nos salários dos professores municipais e 4,26% para os demais servidores.

O projeto também fixa o subsídio mensal dos conselheiros tutelares em R$ 3.049,52 e prorroga abonos concedidos a algumas categorias, como agentes de suporte operacional e médicos vinculados ao atendimento integrado da rede municipal de saúde. A aprovação se deu em sessão ordinária na Câmara de Vereadores, na quarta-feira (11). 

Também foi aprovado, com emendas, o PL nº 13/2026, que autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial, exclusivamente para fins de reclassificação da estrutura funcional programática, sem alteração de valores na estrutura das despesas orçamentárias disponíveis.

Mais recentes

Imagem - Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão
Imagem - O que diz o Planserv sobre a suspensão de cerca de 1,2 mil atendimentos mensais na Santa Casa

O que diz o Planserv sobre a suspensão de cerca de 1,2 mil atendimentos mensais na Santa Casa
Imagem - Parte do prédio atingido por explosão e incêndio no Stiep será demolida, afirma Codesal

Parte do prédio atingido por explosão e incêndio no Stiep será demolida, afirma Codesal

MAIS LIDAS

Imagem - Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista
01

Daniel Cady tentou evitar separação e fez proposta para Ivete Sangalo, diz colunista

Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
02

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial
03

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial

Imagem - ‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega
04

‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega