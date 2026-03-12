Câmara de Salvador aprova reajuste de servidores municipais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 12 de março de 2026 às 18:10
A Câmara de Salvador aprovou o projeto de lei de autoria da Prefeitura que reajusta os salários dos servidores municipais, com efeito retroativo ao mês de janeiro deste ano. O PL nº 27/2026 prevê aumento de 5,4% nos salários dos professores municipais e 4,26% para os demais servidores.
O projeto também fixa o subsídio mensal dos conselheiros tutelares em R$ 3.049,52 e prorroga abonos concedidos a algumas categorias, como agentes de suporte operacional e médicos vinculados ao atendimento integrado da rede municipal de saúde. A aprovação se deu em sessão ordinária na Câmara de Vereadores, na quarta-feira (11).
Também foi aprovado, com emendas, o PL nº 13/2026, que autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial, exclusivamente para fins de reclassificação da estrutura funcional programática, sem alteração de valores na estrutura das despesas orçamentárias disponíveis.