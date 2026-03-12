BAHIA

O que diz o Planserv sobre a suspensão de cerca de 1,2 mil atendimentos mensais na Santa Casa

Instituição justificou que "atingiu o teto orçamentário" definido pelo plano e anunciou a suspensão

Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:40

Entenda o ue mot Crédito: Reprodução

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, na região sul da Bahia, anunciou a suspensão de atendimentos aos beneficiários do Planserv por tempo indeterminado. Segundo a instituição, 1,2 mil atendimentos são realizados em média através do plano de saúde dos servidores estaduais. O Planserv disse, em nota, que dialoga para reverter a decisão.

Os servidores públicos em atividade e aposentados, além de dependentes, não podem mais contar com os serviços da unidade a partir desta quinta-feira (12). A exceção são os pacientes já internados ou em tratamento ou em tratamento seriado (oncologia, nefrologia e radioterapia).

"A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna informa aos beneficiários do Planserv que a instituição atingiu o teto orçamentário definido pelo Planserv, bem como às pendências financeiras e administrativas, novos atendimentos estão suspensos a partir de 12 de março de 2026", justificou a instituição, em nota. A medida não atinge a Santa Casa de outras cidades.

Procurado, o Planserv informou que está em diálogo com a instituição para a retomada dos atendimentos. "A Coordenação Geral (CG), já iniciou tratativas junto à unidade hospitalar para o restabelecimento da normalidade dos serviços prestados aos beneficiários do Planserv. As equipes técnicas estão atuando para viabilizar a regularização da situação no menor prazo possível", diz.

"O Planserv reafirma seu compromisso com a assistência aos servidores públicos estaduais e seus dependentes, mantendo o acompanhamento do caso e adotando as medidas necessárias para garantir a continuidade do atendimento à rede credenciada", acrescenta.

Ao CORREIO, a Santa Casa de Itabuna informou que são realizados, em média, 1,2 mil atendimentos aos beneficiários do plano por mês. A instituição não detalhou quantos deles são de tratamento seriado. A instituição filantrópica possui mais de 100 anos de atuação e é considerada referência na prestação de serviços de saúde nas regiões sul e extremo-sul da Bahia, tendo mais de 1,8 mil funcionários.

Mudanças no Planserv

Passou a valer neste ano a lei que altera a forma de cobrança de mensalidades do Planserv. Entre as medidas estão a fixação de um percentual para a cobrança de mensalidade de todos os funcionários públicos e aumento da participação estatal. Conforme noticiado pelo CORREIO, as mudanças causaram aumentos de mais de 100% para parte dos servidores.

Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador 1 de 5

A contribuição dos servidores passou a ser de 5,5%. Já em 2027, o percentual deverá atingir 6%. O valor mínimo de mensalidade será R$ 120. Cônjuge e companheiro(a) devem pagar o valor correspondente ao percentual de 50% da contribuição do titular. Os demais tipos de dependentes passaram a pagar o equivalente a 22%. O valor mínimo, para ambos os casos, é de R$ 120.