Parte do prédio atingido por explosão e incêndio no Stiep será demolida, afirma Codesal

Órgão informou que a demolição foi recomentada em parecer técnico; entenda como vai ser

  Monique Lobo

  Monique Lobo

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:36

Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep
Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um parecer técnico da Defesa Civil de Salvador (Codesal) recomenda a demolição parcial do bloco 105A do Conjunto Habitacional dos Bancários, no bairro do Stiep, em Salvador, onde aconteceu uma explosão seguida de incêndio no último dia 27.

De acordo com informações do órgão, a avaliação foi realizada por um engenheiro estruturalista. A demolição deverá ocorrer apenas na ala esquerda do edifício, abrangendo os apartamentos localizados no 2º, 3º e 4º pavimentos. As demais áreas do bloco poderão ser preservadas, desde que sejam realizados serviços de recuperação.

Codesal faz vistoria em prédios afetados por explosão no Stiep por Arisson Marinho/CORREIO

O parecer também recomenda intervenções de recomposição de revestimentos, pintura, revisão de esquadrias nos apartamentos remanescentes, além de inspeção das instalações elétricas e hidrossanitárias que possam ter sido afetadas pelo impacto da explosão e pelo incêndio.

O documento também apresenta orientações técnicas para a execução das obras de reconstrução e reparo, além de estabelecer cuidados específicos para o processo de demolição controlada da parte comprometida da estrutura. As medidas visam evitar que vibrações ou impactos decorrentes da operação comprometam a estabilidade da parte remanescente do edifício.

O acesso ao bloco 105B na área térrea será isolado pela Secretaria de Manutenção (Seman) com medida emergencial. As janelas voltadas para o prédio atingido também serão fechadas com chapas de madeirite para evitar que resíduos atinjam a unidade vizinha e para garantir maior segurança aos moradores.

O parecer técnico vai ser encaminhado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) para que seja iniciada a demolição das partes instáveis do edifício.

