TRAGÉDIA

Explosão em prédio de Salvador: 16 pessoas são socorridas no local

Parte das vítimas foram liberadas e outra parte foi encaminhada para unidades de saúde da cidade

Maysa Polcri

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:23

Explosão em prédio no Vale dos Rios, em Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

Dezesseis pessoas foram atendidas após a explosão no prédio localizado na Rua Tibúrcio de Castro, no Vale dos Rios, em Salvador, nesta sexta-feira (27). Parte das vítimas foi liberada ainda no local e outra parte foi encaminhada para unidades de saúde.

O Hospital Municipal de Salvador recebeu três pacientes encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Hospital Geral do Estado (HGE) também recebeu três vítimas, sendo que algumas precisaram passar por exames de imagem.

Pacientes com plano de saúde foram direcionados à rede suplementar. as vítimas apresentaram, em sua maioria, quadros de leve a moderada complexidade. Não houve registro de óbitos.

Bombeiros feridos

Três bombeiros ficaram feridos enquanto atuavam no resgate de moradores. Os militares foram atingidos por destroços durante a operação de retirada das pessoas que permaneceram presas dentro da edificação.