Explosão em prédio de Salvador: 16 pessoas são socorridas no local

Parte das vítimas foram liberadas e outra parte foi encaminhada para unidades de saúde da cidade

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:23

Explosão em prédio no Vale dos Rios, em Salvador
Explosão em prédio no Vale dos Rios, em Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

Dezesseis pessoas foram atendidas após a explosão no prédio localizado na Rua Tibúrcio de Castro, no Vale dos Rios, em Salvador, nesta sexta-feira (27). Parte das vítimas foi liberada ainda no local e outra parte foi encaminhada para unidades de saúde.

O Hospital Municipal de Salvador recebeu três pacientes encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Hospital Geral do Estado (HGE) também recebeu três vítimas, sendo que algumas precisaram passar por exames de imagem.

Explosão destrói parte de prédio

Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Parte de estrutura cedeu por Reprodução
Parte do prédio desabou por Reprodução/TV Aratu
Prédio pegou fogo e desabou parcialmente por Reprodução
Incêndio em prédio após explosão por Reprodução
Bombeiros seguem no local por Reprodução/TV Bahia
Pacientes com plano de saúde foram direcionados à rede suplementar. as vítimas apresentaram, em sua maioria, quadros de leve a moderada complexidade. Não houve registro de óbitos.

Bombeiros feridos

Três bombeiros ficaram feridos enquanto atuavam no resgate de moradores. Os militares foram atingidos por destroços durante a operação de retirada das pessoas que permaneceram presas dentro da edificação.

Eles receberam atendimento ainda no local e foram encaminhados para unidades de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde.

