Elaine Sanoli
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:04
Dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Lençóis, na Chapada Diamantina, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “capital da Chapada” marcou 17,3 °C nesta quinta-feira (26).
Além da cidade baiana, outros dois municípios aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Monteiro (PB), com 18,2 °C, e Arcoverde (PE), com 18,6 °C. A lista é seguida por duas cidades baianas: Barreiras, no Extremo Oeste, com 19 °C, e Vitória da Conquista, no Sudoeste, com 19,1 °C.
Lençóis possui clima úmido a subúmido, com temperatura média anual de 23,6 °C, máxima de 29,4 °C e mínima de 19,6 °C, segundo dados da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O período chuvoso na cidade, que está situada na bacia hidrográfica do Paraguaçu, ocorre entre os meses de novembro e janeiro.