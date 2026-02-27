TEMPO

Cidade da Bahia registra a menor temperatura do Nordeste, segundo Inmet

Lençóis foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:04

Patrimônio arquitetônico de Lençóis foi reconhecido pelo Iphan na década de 1970 Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

Dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Lençóis, na Chapada Diamantina, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “capital da Chapada” marcou 17,3 °C nesta quinta-feira (26).

Além da cidade baiana, outros dois municípios aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Monteiro (PB), com 18,2 °C, e Arcoverde (PE), com 18,6 °C. A lista é seguida por duas cidades baianas: Barreiras, no Extremo Oeste, com 19 °C, e Vitória da Conquista, no Sudoeste, com 19,1 °C.

