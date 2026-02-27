Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade da Bahia registra a menor temperatura do Nordeste, segundo Inmet

Lençóis foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:04

Viagem à cidade de Lençóis na Bahia, entre os dias 3 e 7 de dezembro
Patrimônio arquitetônico de Lençóis foi reconhecido pelo Iphan na década de 1970 Crédito: Donaldson Gomes/CORREIO

Dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Lençóis, na Chapada Diamantina, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “capital da Chapada” marcou 17,3 °C nesta quinta-feira (26).

Além da cidade baiana, outros dois municípios aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Monteiro (PB), com 18,2 °C, e Arcoverde (PE), com 18,6 °C. A lista é seguida por duas cidades baianas: Barreiras, no Extremo Oeste, com 19 °C, e Vitória da Conquista, no Sudoeste, com 19,1 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes

Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Condutor Lúcio Moraes mostra exemplos de 'mosquitos', nomes dados aos pequenos diamantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Monumento homenageia quem trabalhou no garimpo por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Imagem de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, feita por Arthur Soares, na Galeria Soar, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Poço Halley, que recebeu este nome em homenagem ao cometa, no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Poço Halley, que recebeu este nome em homenagem ao cometa, no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Salão de Areias Coloridas no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Caldeirões do Serrano no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha no no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha no no Parque Nacional da Muritiba, em Lençóis por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rio Lençóis corta a cidade na Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Trilha para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Mirante para a Cachoeira do Mosquito, que recebe este nome por conta dos pequenos diamantes que eram encontrados lá por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Serra das Paridas apresenta riqueza arqueológica, pinturas rupestres e registros da presença humana há mais de 8 mil anos por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Museu do Sincorá guarda parte da memória geológica da Chapada Diamantina por Donaldson Gomes/CORREIO
Rua da Baderna movimenta a vida noturna em Lençóis com diversidade de opções gastronômicas e bares por Donaldson Gomes/CORREIO
Rua da Baderna movimenta a vida noturna em Lençóis com diversidade de opções gastronômicas e bares por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO
1 de 62
Lençóis oferece atrações naturais, riqueza cultural e história aos visitantes por Donaldson Gomes/CORREIO

Lençóis possui clima úmido a subúmido, com temperatura média anual de 23,6 °C, máxima de 29,4 °C e mínima de 19,6 °C, segundo dados da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O período chuvoso na cidade, que está situada na bacia hidrográfica do Paraguaçu, ocorre entre os meses de novembro e janeiro.

Tags:

Bahia Frio Inmet Lençóis

Mais recentes

Imagem - Bombeiros foram feridos ao arrombar apartamento onde houve explosão em Salvador

Bombeiros foram feridos ao arrombar apartamento onde houve explosão em Salvador
Imagem - Explosão em prédio: diretor da Codesal aponta risco de colapso da estrutura; situação é considerada 'muito grave'

Explosão em prédio: diretor da Codesal aponta risco de colapso da estrutura; situação é considerada 'muito grave'
Imagem - Festival de churrasco em Salvador tem atrações musicais gratuitas em palco 360°

Festival de churrasco em Salvador tem atrações musicais gratuitas em palco 360°

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito
01

Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões
02

Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
03

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel
04

Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel