‘Momento de muita tristeza’: ex-proprietário da Perini desabafa sobre fechamento de unidade na Pituba

André Faro lamentou o declínio da marca que foi fundada pelo seu pai, Pepe Faro

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:16

A tradicional unidade da Perini na Pituba encerra suas atividades definitivamente neste sábado (28). O fechamento marca o declínio de um dos nomes mais icônicos da gastronomia baiana. A confirmação do encerramento foi acompanhada por um desabafo de André Faro, CEO do Almacen Pepe e ex-proprietário da rede, que lamentou o desfecho ao lado de seu pai, o fundador Pepe Faro.

Segundo André Faro, a decisão de venda foi estratégica, mas dolorosa. "Não tínhamos mais como ampliar o negócio sem nos endividarmos. Era o momento em que estávamos no auge", explicou. O empresário revelou que a transição foi difícil e o modelo de administração sofreu após a aquisição estrangeira, ignorando a expertise dos fundadores.

A família vendeu a marca há cerca de 15 anos, após receber uma proposta considerada irrecusável da multinacional chilena Cencosud. André Faro permaneceu como conselheiro voluntário por dois anos após a venda, em uma tentativa de preservar a essência do negócio, mas relatou resistência da nova gestão.

"O modelo de administração mudou profundamente. Não ouviam muito meu pai, infelizmente. A gente sempre defendeu que a Perini só daria certo na mão de um único dono, cuidando de perto e atendendo bem", afirmou o empresário.

Embora a operação da loja chegue ao fim, o imóvel na Pituba continua pertencendo à família Faro e estava alugado para a multinacional. “Não foi fácil. Claro que houve tristeza. A Perini era nossa vida. Era a minha vida, a do meu pai, da minha família e de inúmeros clientes", acrescentou.

Ele, no entanto, descartou uma possível recompra da marca Perini. O destino do ponto comercial ainda será definido após a resolução das questões legais.

“Não foi fácil. Claro que houve tristeza. A Perini era nossa vida. Era a minha vida, a do meu pai, da minha família e de inúmeros clientes. Mas era uma grande oportunidade de negócio", reforçou André. “Para você ter uma ideia, a gente nunca quis fazer franquia, apesar das propostas que recebemos. Mas não tinha como recusar a oferta", complementou.

