MAIS CHUVA

Confira previsão do tempo em Salvador neste fim de semana

Temperaturas devem variar entre 22°C e 30°C

Esther Morais

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:08

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O fim de semana será de céu nublado e chuva em Salvador, conforme previsão divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). Entre esta sexta-feira (27) e o domingo (1º), a capital baiana deve registrar pancadas ao longo do dia, com temperaturas variando entre 22°C e 30°C.

Nesta sexta (27), a previsão é de céu nublado com chuva, com 60% de probabilidade de precipitação. Os ventos devem atingir 23 km/h, com intensidade moderada. A temperatura mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima chega a 29°C. O índice de radiação UV varia entre 3 e 5, considerado moderado.

No sábado (28), o cenário se mantém instável. A chance de chuva sobe para 70%, com ventos de até 28 km/h. Os termômetros devem oscilar entre 23°C e 29°C, e o índice UV permanece entre 3 e 5.

Já no domingo (1º), a probabilidade de chuva segue em 70%. Os ventos podem alcançar 27 km/h. A mínima prevista é de 22°C e a máxima pode chegar a 30°C. O índice UV varia entre 6 e 7, classificado como alto.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e, em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199.