Vazamento de gás em apartamento de morador em viagem teria causado explosão em prédio no Stiep

Caso foi registrado por volta das 10h

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:37

Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep Crédito: Reprodução/TV Bahia

A explosão registrada na manhã desta sexta-feira (27) em um prédio da Rua Tibúrcio Castro, no bairro do Stiep, em Salvador, teria sido causada por um vazamento de gás em um apartamento cujo morador estaria viajando. Isso é o que conta o estudante Guilherme Bicevelli, 24 anos, que mora no terceiro andar do edifício atingido.

“Pelo que eu entendi, o vazamento de gás veio de um apartamento de um morador no andar de baixo [o segundo], que ele vem com pouca frequência e estaria viajando. Tanto é que o povo precisou chamar os bombeiros quando sentiu o cheiro, porque não tinha como ter acesso”, explicou.

Ele chegou a Salvador há cerca de duas semanas para cursar faculdade e contou que foi acordado pelo barulho da explosão. “Acordei com o prédio explodindo. No meu apartamento, que é do lado contrário à explosão, foi um barulho muito alto. Eu acordei com a explosão e os estilhaços”, lembrou.

Apesar do impacto e do susto, ele disse não ter presenciado feridos graves entre os moradores. “Ferimento grave eu não vi ninguém. O que eu vi foi uma pessoa ou outra com escoriação, até por questão de vidro e tal. Imagino que o pessoal realmente do outro lado tenha ficado mais ferido”, relatou.

Segundo o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira, o prédio foi isolado logo após a ocorrência e equipes de emergência foram mobilizadas para controlar o incêndio provocado pela explosão. Uma estimativa inicial aponta que alguns apartamentos foram diretamente afetados pela explosão, mas o número ainda não é definitivo.

“Pelo visto aqui, em torno de dois a três apartamentos foram afetados, mas não dá para a gente precisar. É preciso realmente fazer o rescaldo da estrutura para que possamos entrar e fazer as análises técnicas cabíveis”, disse. O prédio já foi interditado e a área ao redor permanece isolada até a conclusão do trabalho dos bombeiros.

“O prédio já está interditado. À medida que recebemos a informação da ocorrência, nossas equipes da Codesal já chegaram ao local junto com a equipe do Corpo de Bombeiros. Toda a área já está interditada para que seja feita a finalização do combate às chamas e debelar o incêndio, para depois ser feito o rescaldo”, explicou. O trabalho exige cuidado e não há previsão imediata para liberação da área.

