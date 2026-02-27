TRAGÉDIA

Defesa Civil avalia se prédio que pegou fogo no Stiep será demolido

Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

Maysa Polcri

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 15:20

Incêndio em prédio após explosão Crédito: Reprodução

O cenário é de tragédia e paira no ar a sensação de incerteza na localidade do Vale dos Rios, em Salvador, onde um prédio pegou fogo na manhã desta sexta-feira (27). Por volta das 14h30, os bombeiros militares continuavam a fazer o rescaldo no imóvel. Somente após a fase final de combate ao incêndio, técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) entrarão no prédio para definir o que será feito com o imóvel.

"À medida em que os bombeiros finalizarem o trabalho, com o resfriamento do imóvel, nossas equipes técnicas vão entrar e avaliar quais são os danos. Vamos emitir um relatório informando quais serão os próximos passos", Adriano Silveira, diretor-geral da Codesal. Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico. Dessas, quatro são bombeiros que se feriram durante o serviço.

Por enquanto, segundo Adriano Silveira, ainda é cedo para avaliar se o imóvel será destruído. O Corpo de Bombeiros acredita que o incêndio tenha sido causado por um vazamento de gás de cozinha seguido de explosão. É possível que os técnicos da Defesa Civil só consigam entrar no prédio no sábado (28).

Por enquanto, o edifício segue interditado, assim como outros três prédios próximos. O impacto da explosão foi tão forte que janelas de edifícios vizinhos quebraram.

Ainda não há prazo para que moradores dos prédios vizinhos voltem aos seus apartamentos. "As áreas vão permanecer isoladas até que o Corpo de Bombeiros, Codesal e Departamento de Polícia Técnica emitam o laudo final", acrescenta Adriano Silveira.