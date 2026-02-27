Acesse sua conta
Moradora procura gato de 12 anos desaparecido após explosão em prédio: 'Me curou da depressão'

O animal foi adotado logo após a morte do marido

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:43

Gato desapareceu durante explosão que aconteceu nesta sexta-feira (27)
Gato desapareceu durante explosão que aconteceu nesta sexta-feira (27) Crédito: Reprodução e Sora Maia/CORREIO

A administradora Sueli Lopes vive horas de angústia após a explosão que atingiu um prédio no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (27). Em meio ao cenário de destruição e incerteza, ela procura pelo gato de estimação, Sete, de 12 anos, desaparecido desde a explosão.

“Eu só quero achar ele”, diz, emocionada. O animal foi adotado logo após a morte do marido, há cerca de 12 anos. Desde então, tornou-se parte essencial da família, formada por ela, o filho — que também enfrentou depressão — e outros dois gatos, que foram encontrados após o incêndio.

Moradores buscam os animais que se perderam durante o acidente
Moradores buscam os animais que se perderam durante o acidente Crédito: Reprodução

“Ele me ajudou muito. Ajudou meu filho também”, conta. Segundo Sueli, o gato sempre atende quando é chamado. “Eu sempre chamo e ele vem. Mas agora não está”, lamenta.

Na manhã da explosão, ela e o filho já tinham saído para o trabalho quando ouviram relatos sobre um forte cheiro de gás no prédio. O síndico teria alertado moradores sobre o odor intenso. A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por vazamento de gás seguido de explosão, hipótese investigada pelo Corpo de Bombeiros.

Por volta das 16 horas, uma alegria em meio ao cenário de tristeza. Um gato foi resgatado por bombeiros militares e entregue aos moradores que aguardam notícias de animais desaparecidos. Não se tratava de Sete, mas o resgate aumenta a esperança da família de Sueli.

Defesa Civil avalia se prédio será demolido

O cenário ainda é de tragédia e incerteza na localidade do Vale dos Rios, no Stiep. Por volta das 14h30, equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia seguiam com o trabalho de rescaldo no imóvel. Somente após a conclusão dessa etapa, técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) devem entrar no prédio para avaliar os danos estruturais e definir os próximos passos.

Explosão destrói parte de prédio

Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Parte de estrutura cedeu por Reprodução
Parte do prédio desabou por Reprodução/TV Aratu
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Prédio pegou fogo e desabou parcialmente por Reprodução
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio em prédio após explosão por Reprodução
Bombeiros seguem no local por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia
1 de 13
Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep por Reprodução/TV Bahia

“À medida em que os bombeiros finalizarem o trabalho, com o resfriamento do imóvel, nossas equipes técnicas vão entrar e avaliar quais são os danos. Vamos emitir um relatório informando quais serão os próximos passos”, afirmou o diretor-geral da Codesal, Adriano Silveira.

Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico, entre elas quatro bombeiros que se machucaram durante a ocorrência.

Tags:

Desaparecido Prédio Gato Stiep Explosão Vale dos Rios

