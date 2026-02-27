CRIME

Vingança religiosa faz grupo matar idoso de 80 anos; polícia precisou de escavadeira para resgatar corpo

Um dos envolvidos entrou em confronto com agentes e morreu ao revidar a operação

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:01

Agentes tiveram que utilizar escavadeira para ter acesso ao corpo Crédito: Divulgação

O desaparecimento do idoso Felipe José da Silva, de 80 anos, chegou ao fim com uma descoberta trágica em uma área isolada de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Desaparecido desde a última segunda-feira (22), o idoso foi vítima de um crime motivado por superstição e vingança, sendo enterrado em uma região de mata para ocultar o assassinato.

Cinco suspeitos estavam envolvidos no homicídio, um deles identificado como Thiago Oliveira de Souza, de 21 anos, morreu ao revidar a ação da polícia e os outros quatro foram presos. Segundo as investigações, o grupo acreditava que o idoso teria realizado práticas religiosas e rituais contra parentes de um dos envolvidos. Essa convicção motivou o planejamento da execução e a posterior ocultação do cadáver.

Para evitar que o crime fosse descoberto, os autores, que têm entre 19 e 50 anos, transportaram o corpo para uma área remota e o enterraram. A localização só foi possível após um dos participantes do crime colaborar com as autoridades, indicando o ponto exato da cova. Devido às condições do terreno, foi necessário o uso de uma escavadeira mecânica para recuperar o corpo, que foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia.