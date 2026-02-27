Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vingança religiosa faz grupo matar idoso de 80 anos; polícia precisou de escavadeira para resgatar corpo

Um dos envolvidos entrou em confronto com agentes e morreu ao revidar a operação

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:01

Agentes tiveram que utilizar escavadeira para ter acesso ao corpo Crédito: Divulgação

O desaparecimento do idoso Felipe José da Silva, de 80 anos, chegou ao fim com uma descoberta trágica em uma área isolada de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Desaparecido desde a última segunda-feira (22), o idoso foi vítima de um crime motivado por superstição e vingança, sendo enterrado em uma região de mata para ocultar o assassinato.

Cinco suspeitos estavam envolvidos no homicídio, um deles identificado como Thiago Oliveira de Souza, de 21 anos, morreu ao revidar a ação da polícia e os outros quatro foram presos. Segundo as investigações, o grupo acreditava que o idoso teria realizado práticas religiosas e rituais contra parentes de um dos envolvidos. Essa convicção motivou o planejamento da execução e a posterior ocultação do cadáver.

Para evitar que o crime fosse descoberto, os autores, que têm entre 19 e 50 anos, transportaram o corpo para uma área remota e o enterraram. A localização só foi possível após um dos participantes do crime colaborar com as autoridades, indicando o ponto exato da cova. Devido às condições do terreno, foi necessário o uso de uma escavadeira mecânica para recuperar o corpo, que foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia.

O caso agora segue para a fase pericial para detalhar as causas exatas da morte do idoso, enquanto os detidos aguardam o julgamento custodiado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Prisão, morte e alianças inesperadas marcam virada em 'Três Graças'

Laudo pericial após exumação revela novos detalhes sobre morte do cão Orelha

Pai agride companheira grávida de 7 meses, causa morte do próprio bebê e é preso

Homem é preso na Bahia após espancar bebê de 8 meses e ameaçá-lo de morte

'Um covarde que me maltratava': Figurante de 'Grey's Anatomy' detona Eric Dane após morte do ator

Tags:

Crime Idoso Interior Vingança

Mais recentes

Imagem - Bombeiros foram feridos ao arrombar apartamento onde houve explosão em Salvador

Bombeiros foram feridos ao arrombar apartamento onde houve explosão em Salvador
Imagem - Explosão em prédio: diretor da Codesal aponta risco de colapso da estrutura; situação é considerada 'muito grave'

Explosão em prédio: diretor da Codesal aponta risco de colapso da estrutura; situação é considerada 'muito grave'
Imagem - Festival de churrasco em Salvador tem atrações musicais gratuitas em palco 360°

Festival de churrasco em Salvador tem atrações musicais gratuitas em palco 360°

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito
01

Bahia inicia distribuição de vacina 100% brasileira contra a dengue; veja quem tem direito

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões
02

Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
03

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel
04

Dono de apartamento que explodiu em Salvador afirma que não sentiu cheiro de gás quando saiu do imóvel