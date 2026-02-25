POLÊMICA

'Um covarde que me maltratava': Figurante de 'Grey's Anatomy' detona Eric Dane após morte do ator

Enquanto Hollywood presta homenagens, Laura Ann Tull faz revelações sobre o comportamento do ator

No mundo da fama, o clima de despedida de Eric Dane acaba de ganhar um capítulo amargo. Enquanto o público e amigos famosos lamentam a morte do ator, que nos deixou aos 53 anos, vítima de complicações da esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma voz surgiu na contramão para fazer um desabafo carregado de mágoa.

Laura Ann Tull, que trabalhou como figurante em Grey's Anatomy por três anos, usou suas redes sociais para disparar críticas pesadas contra o comportamento de Dane. Sem papas na língua, ela reagiu ao anúncio da morte da Variety no Threads chamando o astro de "valentão", "idiota" e "narcisista viciado em si mesmo".

Segundo Laura, a convivência com o eterno Dr. Mark Sloan foi um pesadelo. Ela alega que era constantemente intimidada e alvo de zombaria por parte do ator, justamente em uma época em que ela lutava contra uma doença autoimune. "Ele era um covarde que me maltratava. A morte dele não apaga a destruição que ele me causou", escreveu a artista em um desabafo que dividiu opiniões.

Mas a revelação mais bombástica ainda estava por vir. Laura afirmou ser a verdadeira responsável pela saída de Eric Dane da série em 2012 (embora tenha citado o ano de 2021 em um possível lapso de memória sobre datas). Ela garante ter ligado para a equipe da criadora Shonda Rhimes para denunciar o comportamento dele duas semanas antes de sua demissão ser anunciada.