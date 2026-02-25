Acesse sua conta
'Um covarde que me maltratava': Figurante de 'Grey's Anatomy' detona Eric Dane após morte do ator

Enquanto Hollywood presta homenagens, Laura Ann Tull faz revelações sobre o comportamento do ator

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:56

Figurante de 'Grey's Anatomy' detona Eric Dane após morte do ator Crédito: Reprodução 

No mundo da fama, o clima de despedida de Eric Dane acaba de ganhar um capítulo amargo. Enquanto o público e amigos famosos lamentam a morte do ator, que nos deixou aos 53 anos, vítima de complicações da esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma voz surgiu na contramão para fazer um desabafo carregado de mágoa.

Laura Ann Tull, que trabalhou como figurante em Grey's Anatomy por três anos, usou suas redes sociais para disparar críticas pesadas contra o comportamento de Dane. Sem papas na língua, ela reagiu ao anúncio da morte da Variety no Threads chamando o astro de "valentão", "idiota" e "narcisista viciado em si mesmo".

Segundo Laura, a convivência com o eterno Dr. Mark Sloan foi um pesadelo. Ela alega que era constantemente intimidada e alvo de zombaria por parte do ator, justamente em uma época em que ela lutava contra uma doença autoimune. "Ele era um covarde que me maltratava. A morte dele não apaga a destruição que ele me causou", escreveu a artista em um desabafo que dividiu opiniões.

Veja imagens de Eric Dane em Grey's Anatomy e Euphoria

Eric Dane e elenco de Grey'a Anatomy por divulgação
Eric Dane em Grey'a Anatomy por divulgação
Eric Dane e Patrick Dempsey em Grey's Anatomy por divulgação
Eric Dane no programa Últimas Palavras, da Netflix por netflix
Eric Dane em Euphoria por divulgação
Eric Dane em Euphoria por divulgação
Eric Dane e elenco de Grey'a Anatomy por divulgação

Mas a revelação mais bombástica ainda estava por vir. Laura afirmou ser a verdadeira responsável pela saída de Eric Dane da série em 2012 (embora tenha citado o ano de 2021 em um possível lapso de memória sobre datas). Ela garante ter ligado para a equipe da criadora Shonda Rhimes para denunciar o comportamento dele duas semanas antes de sua demissão ser anunciada.

Até o momento, os representantes do falecido ator não comentaram as acusações. Eric Dane deixa duas filhas, Billie e Georgia, e a ex-mulher Rebecca Gayheart, que suspendeu o processo de divórcio no ano passado para cuidar do ator em seus últimos meses de vida.

