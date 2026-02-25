Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) prometem onda de sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:00
Se você tem uma decisão pendente ou aquele palpite que não sai da cabeça, a hora é agora. Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, a Lua vive seu último dia completo no ágil signo de Gêmeos antes de mergulhar nas águas profundas de Câncer. Sabe o que isso significa? É o momento do "vai ou racha".
A energia Crescente pede expansão, e Gêmeos dá o tom da conversa e da sorte rápida. É aquele dia em que uma mensagem enviada na hora certa ou uma intuição soprada no ouvido enquanto você toma café pode ser o bilhete para a sua mudança de vida. O Sol em Peixes continua nos dando aquele "faro" místico, mas é a agilidade mental de hoje que vai te fazer preencher o volante com confiança.
