Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) prometem onda de sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você tem uma decisão pendente ou aquele palpite que não sai da cabeça, a hora é agora. Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, a Lua vive seu último dia completo no ágil signo de Gêmeos antes de mergulhar nas águas profundas de Câncer. Sabe o que isso significa? É o momento do "vai ou racha".

A energia Crescente pede expansão, e Gêmeos dá o tom da conversa e da sorte rápida. É aquele dia em que uma mensagem enviada na hora certa ou uma intuição soprada no ouvido enquanto você toma café pode ser o bilhete para a sua mudança de vida. O Sol em Peixes continua nos dando aquele "faro" místico, mas é a agilidade mental de hoje que vai te fazer preencher o volante com confiança.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O papo hoje resolve tudo. Se tinha alguma dúvida pairando no ar, chame para conversar com aquele seu bom humor característico. No trabalho, o ritmo é frenético: apresentações e vendas estão protegidas..
  • Números da sorte: 3, 15, 30

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Hoje o foco é na conta bancária. O diálogo sobre como multiplicar o que você já tem será o grande tema. É um excelente momento para pensar em novas formas de ganhar dinheiro usando o que você sabe falar ou escrever.
  • Números da sorte: 12, 24, 48

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Aproveite cada segundo, geminiano! A Lua se despede do seu signo com força total, deixando seu poder de persuasão imbatível. Você é o dono da voz e do magnetismo hoje. Use essa clareza para tomar decisões importantes.
  • Números da Sorte: 5, 22, 33

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Você está sentindo a maré mudar. Antes da Lua entrar no seu signo amanhã, use hoje para observar e finalizar o que exige silêncio. Fique longe de fofocas no trabalho e proteja sua paz.
  • Números da sorte: 9, 18, 45

  • Leão (23/07 a 22/08)
    Quem não é visto, não é lembrado. O dia é perfeito para circular e colaborar com grupos. Uma conversa despretensiosa com um amigo pode acabar em um flerte inesperado ou em uma ideia de negócio brilhante.
  • Números da sorte: 11, 29, 47

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O topo da montanha está logo ali. Suas ambições estão em evidência e seus superiores estão de olho na sua entrega. No amor, você quer alguém que admire sua correria e te incentive a crescer.
  • Números da sorte: 10, 28, 56

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O mundo parece pequeno hoje. O desejo é de aprender e expandir horizontes. Se puder planejar uma viagem ou um passeio diferente com o par, faça! O conhecimento compartilhado vai unir vocês ainda mais.
  • Números da sorte: 7, 25, 43

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Sua intuição para descobrir segredos está afiadíssima. No lado financeiro, é o dia ideal para renegociar o que for preciso. No amor, o mistério e o papo profundo são seus maiores aliados na sedução.
  • Números da sorte: 8, 17, 35

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O espelho é o seu foco. A Lua pede que você dê atenção total às suas parcerias e saiba ouvir. Nas sociedades e contratos, o consenso vale mais do que a teimosia hoje. O diálogo é a sua ponte.
  • Números da sorte: 1, 14, 36

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Muitas mensagens e pequenas demandas podem tentar tirar seu foco, mas sua organização vai vencer. No amor, pequenas ajudas no cotidiano vão mostrar para o parceiro que você é o porto seguro dele.
  • Números da sorte: 6, 21, 50

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • Sorte pura no ar. Você está transbordando criatividade e originalidade. Se está solteiro, aproveite o magnetismo para um flerte leve. No trabalho, proponha aquela ideia "fora da caixa" que você guardou.
  • Números da sorte: 4, 13, 31

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O aconchego do seu lar é o que te dá força hoje. Arrume seu espaço e curta momentos de paz com a família. Resolver pendências domésticas vai te deixar com a mente livre para produzir melhor no trabalho.
  • Números da sorte: 2, 20, 41

