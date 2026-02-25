ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) prometem onda de sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você tem uma decisão pendente ou aquele palpite que não sai da cabeça, a hora é agora. Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, a Lua vive seu último dia completo no ágil signo de Gêmeos antes de mergulhar nas águas profundas de Câncer. Sabe o que isso significa? É o momento do "vai ou racha".

A energia Crescente pede expansão, e Gêmeos dá o tom da conversa e da sorte rápida. É aquele dia em que uma mensagem enviada na hora certa ou uma intuição soprada no ouvido enquanto você toma café pode ser o bilhete para a sua mudança de vida. O Sol em Peixes continua nos dando aquele "faro" místico, mas é a agilidade mental de hoje que vai te fazer preencher o volante com confiança.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



O papo hoje resolve tudo. Se tinha alguma dúvida pairando no ar, chame para conversar com aquele seu bom humor característico. No trabalho, o ritmo é frenético: apresentações e vendas estão protegidas.. Números da sorte: 3, 15, 30

Touro (20/04 a 20/05)

Hoje o foco é na conta bancária. O diálogo sobre como multiplicar o que você já tem será o grande tema. É um excelente momento para pensar em novas formas de ganhar dinheiro usando o que você sabe falar ou escrever.

Hoje o foco é na conta bancária. O diálogo sobre como multiplicar o que você já tem será o grande tema. É um excelente momento para pensar em novas formas de ganhar dinheiro usando o que você sabe falar ou escrever. Números da sorte: 12, 24, 48

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Aproveite cada segundo, geminiano! A Lua se despede do seu signo com força total, deixando seu poder de persuasão imbatível. Você é o dono da voz e do magnetismo hoje. Use essa clareza para tomar decisões importantes.

Aproveite cada segundo, geminiano! A Lua se despede do seu signo com força total, deixando seu poder de persuasão imbatível. Você é o dono da voz e do magnetismo hoje. Use essa clareza para tomar decisões importantes. Números da Sorte: 5, 22, 33



Câncer (21/06 a 22/07)

Você está sentindo a maré mudar. Antes da Lua entrar no seu signo amanhã, use hoje para observar e finalizar o que exige silêncio. Fique longe de fofocas no trabalho e proteja sua paz.



Você está sentindo a maré mudar. Antes da Lua entrar no seu signo amanhã, use hoje para observar e finalizar o que exige silêncio. Fique longe de fofocas no trabalho e proteja sua paz. Números da sorte: 9, 18, 45

Leão (23/07 a 22/08)

Quem não é visto, não é lembrado. O dia é perfeito para circular e colaborar com grupos. Uma conversa despretensiosa com um amigo pode acabar em um flerte inesperado ou em uma ideia de negócio brilhante.

Quem não é visto, não é lembrado. O dia é perfeito para circular e colaborar com grupos. Uma conversa despretensiosa com um amigo pode acabar em um flerte inesperado ou em uma ideia de negócio brilhante. Números da sorte: 11, 29, 47

Virgem (23/08 a 22/09)

O topo da montanha está logo ali. Suas ambições estão em evidência e seus superiores estão de olho na sua entrega. No amor, você quer alguém que admire sua correria e te incentive a crescer.



O topo da montanha está logo ali. Suas ambições estão em evidência e seus superiores estão de olho na sua entrega. No amor, você quer alguém que admire sua correria e te incentive a crescer. Números da sorte: 10, 28, 56

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O mundo parece pequeno hoje. O desejo é de aprender e expandir horizontes. Se puder planejar uma viagem ou um passeio diferente com o par, faça! O conhecimento compartilhado vai unir vocês ainda mais.



O mundo parece pequeno hoje. O desejo é de aprender e expandir horizontes. Se puder planejar uma viagem ou um passeio diferente com o par, faça! O conhecimento compartilhado vai unir vocês ainda mais. Números da sorte: 7, 25, 43

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua intuição para descobrir segredos está afiadíssima. No lado financeiro, é o dia ideal para renegociar o que for preciso. No amor, o mistério e o papo profundo são seus maiores aliados na sedução.



Sua intuição para descobrir segredos está afiadíssima. No lado financeiro, é o dia ideal para renegociar o que for preciso. No amor, o mistério e o papo profundo são seus maiores aliados na sedução. Números da sorte: 8, 17, 35



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

O espelho é o seu foco. A Lua pede que você dê atenção total às suas parcerias e saiba ouvir. Nas sociedades e contratos, o consenso vale mais do que a teimosia hoje. O diálogo é a sua ponte.

O espelho é o seu foco. A Lua pede que você dê atenção total às suas parcerias e saiba ouvir. Nas sociedades e contratos, o consenso vale mais do que a teimosia hoje. O diálogo é a sua ponte. Números da sorte: 1, 14, 36

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Muitas mensagens e pequenas demandas podem tentar tirar seu foco, mas sua organização vai vencer. No amor, pequenas ajudas no cotidiano vão mostrar para o parceiro que você é o porto seguro dele.



Muitas mensagens e pequenas demandas podem tentar tirar seu foco, mas sua organização vai vencer. No amor, pequenas ajudas no cotidiano vão mostrar para o parceiro que você é o porto seguro dele. Números da sorte: 6, 21, 50

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)



Sorte pura no ar. Você está transbordando criatividade e originalidade. Se está solteiro, aproveite o magnetismo para um flerte leve. No trabalho, proponha aquela ideia "fora da caixa" que você guardou. Números da sorte: 4, 13, 31