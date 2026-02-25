Acesse sua conta
Psicóloga, assistente social e discreta: quem era Katherine Short, filha de Martin Short encontrada morta aos 42 anos

Katherine enfrentou problemas pessoais longe dos holofotes e era muito próxima do pai,

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07:04

Martin Short e sua filha, Katherine
Martin Short e sua filha, Katherine Crédito: Reprodução

Katherine Hartley Short, filha do ator Martin Short, foi encontrada morta aos 42 anos em sua casa, em Hollywood Hills, bairro de Los Angeles, na última segunda-feira (23). A morte foi confirmada pela família à revista People, que pediu respeito à privacidade neste momento de luto.

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento de Katherine Hartley Short. A família Short está devastada por esta perda e pede privacidade neste momento. Katherine era amada por todos e será lembrada pela luz e alegria que trouxe ao mundo", afirmou a família em comunicado.

A psicóloga e assitente social Katherine Short, filha do comediante Martin Short por Reprodução
Martin Short e a filha, Katherine por Reprodução
Martin Short e a filha, Katherine por Reprodução
Martin Short e a filha, Katherine por Reprodução
Martin Short e sua filha, Katherine por Reprodução
Martin Short com a esposa Nancy Dolan e os filhos Katherine Elizabeth e Oliver Patrick por Reprodução
Martin Short e a filha, Katherine por Reprodução
A psicóloga e assitente social Katherine Short, filha do comediante Martin Short por Reprodução

Discreta e longe dos holofotes, Katherine construiu uma carreira dedicada à saúde mental. Formou-se em Psicologia e em Estudos de Gênero e Sexualidade pela Universidade de Nova York, em 2006, e concluiu posteriormente o mestrado em Serviço Social pela Universidade do Sul da Califórnia. Atuava como assistente social clínica licenciada, oferecendo apoio comunitário, grupos familiares, suporte entre pares e psicoterapia.

Ao longo da trajetória profissional, trabalhou por mais de quatro anos no Hospital Neuropsiquiátrico Resnick da Universidade da Califórnia em Los Angeles e integrou o programa ambulatorial de diagnóstico duplo do Camden Center. Também colaborou com a organização Bring Change 2 Mind, fundada pela atriz Glenn Close, voltada ao combate do estigma em torno da saúde mental. Além disso, encontrava tempo para atuar como voluntária em instituições de caridade ligadas à causa animal.

Amigos próximos relataram ao Daily Mail que Katherine enfrentou por anos problemas de saúde mental e passou por períodos de internação em busca de ajuda especializada. Segundo essas pessoas, apesar das dificuldades, ela se dedicava intensamente a apoiar pacientes que viviam situações semelhantes às suas.

Martin Short

Martin Short na série 'Only Murders in the Building' por Divulgação
Martin Short na série 'Only Murders in the Building' por Divulgação
Steve Martin e Martin Short na série 'Only Murders in the Building' por Divulgação
Meryl Streep e Martin Short na série 'Only Murders in the Building' por Divulgação
Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short na série 'Only Murders in the Building' por Divulgação
Martin Short por Ron Adar / Shutterstock.com
Martin Short por Debby Wong / Shutterstock.com
Martin Short por Debby Wong / Shutterstock.com
Martin Short por Everett Collection / Shutterstock.com
Martin Short na série 'Only Murders in the Building' por Divulgação

Rande Levine, fundadora da instituição Karma Rescue, da qual Katherine era conselheira, descreveu a amiga como alguém generosa e afetuosa. "Ela era um ser humano maravilhoso, generoso e amoroso. Estou imaginando o rosto dela agora, rindo", disse. "É devastador descobrir que ela tirou a própria vida", acrescentou. "Eu sabia que ela estava lutando contra isso. Mas ela dedicou-se de corpo e alma a ajudar outras pessoas que estavam passando pelas mesmas coisas que ela", completou.

Segundo a amiga, Katherine também precisou se afastar do trabalho em alguns momentos para cuidar da própria saúde. "Ela dizia: ‘Não estarei por perto, vou embora’. Ela ia se internar em algum lugar para se sentir melhor", relatou.

Filha mais velha de Martin Short com a atriz Nancy Dolman, que morreu em 2010, Katherine foi adotada pelo casal ao lado dos irmãos Oliver Patrick, 39, e Henry Hayter, 36. Apesar da discrição, fez raras aparições públicas com o pai, conhecido por trabalhos na série Only Murders in the Building e em filmes como O Pai da Noiva. A última foi registrada em janeiro de 2020, na frente do renomado restaurante Craig's, em West Hollywood.

Pessoas próximas destacam que pai e filha mantinham uma relação muito próxima. "Sinto muita pena do pai dela. Eles eram muito próximos. Ele a apoiava muito e era uma parte importante da vida dela", afirmou Levine. O Departamento de Polícia de Los Angeles investiga o caso.

Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, o Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Tags:

Morte Luto Famosos Martin Short Katherine Short

