LUTO

Psicóloga, assistente social e discreta: quem era Katherine Short, filha de Martin Short encontrada morta aos 42 anos

Katherine enfrentou problemas pessoais longe dos holofotes e era muito próxima do pai,

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07:04

Martin Short e sua filha, Katherine Crédito: Reprodução

Katherine Hartley Short, filha do ator Martin Short, foi encontrada morta aos 42 anos em sua casa, em Hollywood Hills, bairro de Los Angeles, na última segunda-feira (23). A morte foi confirmada pela família à revista People, que pediu respeito à privacidade neste momento de luto.

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento de Katherine Hartley Short. A família Short está devastada por esta perda e pede privacidade neste momento. Katherine era amada por todos e será lembrada pela luz e alegria que trouxe ao mundo", afirmou a família em comunicado.

Martin Short e a filha, Katherine 1 de 7

Discreta e longe dos holofotes, Katherine construiu uma carreira dedicada à saúde mental. Formou-se em Psicologia e em Estudos de Gênero e Sexualidade pela Universidade de Nova York, em 2006, e concluiu posteriormente o mestrado em Serviço Social pela Universidade do Sul da Califórnia. Atuava como assistente social clínica licenciada, oferecendo apoio comunitário, grupos familiares, suporte entre pares e psicoterapia.

Ao longo da trajetória profissional, trabalhou por mais de quatro anos no Hospital Neuropsiquiátrico Resnick da Universidade da Califórnia em Los Angeles e integrou o programa ambulatorial de diagnóstico duplo do Camden Center. Também colaborou com a organização Bring Change 2 Mind, fundada pela atriz Glenn Close, voltada ao combate do estigma em torno da saúde mental. Além disso, encontrava tempo para atuar como voluntária em instituições de caridade ligadas à causa animal.

Amigos próximos relataram ao Daily Mail que Katherine enfrentou por anos problemas de saúde mental e passou por períodos de internação em busca de ajuda especializada. Segundo essas pessoas, apesar das dificuldades, ela se dedicava intensamente a apoiar pacientes que viviam situações semelhantes às suas.

Martin Short 1 de 9

Rande Levine, fundadora da instituição Karma Rescue, da qual Katherine era conselheira, descreveu a amiga como alguém generosa e afetuosa. "Ela era um ser humano maravilhoso, generoso e amoroso. Estou imaginando o rosto dela agora, rindo", disse. "É devastador descobrir que ela tirou a própria vida", acrescentou. "Eu sabia que ela estava lutando contra isso. Mas ela dedicou-se de corpo e alma a ajudar outras pessoas que estavam passando pelas mesmas coisas que ela", completou.

Segundo a amiga, Katherine também precisou se afastar do trabalho em alguns momentos para cuidar da própria saúde. "Ela dizia: ‘Não estarei por perto, vou embora’. Ela ia se internar em algum lugar para se sentir melhor", relatou.

Filha mais velha de Martin Short com a atriz Nancy Dolman, que morreu em 2010, Katherine foi adotada pelo casal ao lado dos irmãos Oliver Patrick, 39, e Henry Hayter, 36. Apesar da discrição, fez raras aparições públicas com o pai, conhecido por trabalhos na série Only Murders in the Building e em filmes como O Pai da Noiva. A última foi registrada em janeiro de 2020, na frente do renomado restaurante Craig's, em West Hollywood.

Pessoas próximas destacam que pai e filha mantinham uma relação muito próxima. "Sinto muita pena do pai dela. Eles eram muito próximos. Ele a apoiava muito e era uma parte importante da vida dela", afirmou Levine. O Departamento de Polícia de Los Angeles investiga o caso.