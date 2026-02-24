Acesse sua conta
Bianca Andrade nega romance com Enaldinho e explica 'flagra' em reunião familiar

Influenciadora quebra o silêncio após fotos com youtuber infantil circularem nas redes e esclarece relação: “É meu amigo”

  Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 23:07

Bianca Andrade nega romance com Enaldinho e explica fotos em reunião familiar Crédito: Reprodução

Bianca Andrade se pronunciou nesta terça-feira (24) após rumores de um suposto romance com Enaldinho ganharem força nas redes sociais. A empresária negou qualquer envolvimento amoroso e explicou que a aproximação entre os dois é apenas amizade — e tem um motivo especial.

Os boatos começaram depois que fotos de Enaldinho em um encontro na casa de Bianca passaram a circular na web. O youtuber apareceu, inclusive, ao lado do pai da influenciadora, o que levou internautas a especularem que o relacionamento estaria em fase avançada.

Antes e depois de Bianca Andrade

Diante da repercussão, Bianca Andrade negou romance com Enaldinho e foi direta ao explicar a situação. Segundo ela, a presença do criador de conteúdo em seu círculo familiar aconteceu por causa do filho, Cris, de 4 anos.

“O Gudugo ama ele! É meu amigo”, escreveu a influenciadora, usando o apelido carinhoso do filho para justificar a proximidade com o youtuber.

Vida amorosa em evidência

O esclarecimento acontece semanas após Bianca anunciar o fim do namoro com o ator Diego Cruz. O relacionamento durou de maio a novembro de 2025 e, segundo a empresária, terminou de forma madura e respeitosa.

Cris é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com Fred Bruno, com quem mantém relação cordial na criação do filho.

Com os rumores esclarecidos, Bianca reforça que está focada nos projetos profissionais e na maternidade, afastando qualquer especulação sobre um novo romance no momento.

