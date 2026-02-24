NA BERLINDA

BBB 26: Chaiany perde mais de 300 mil seguidores após Sincerão, enquanto Ana Paula ganha 100 mil

Sister entrou em embate com Ana Paula Renault e Tia Milena durante a dinâmica do reality show

Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 21:22

Após o Sincerão, Chaiany perde 300 mil seguidores, enquanto Ana Paula ganha 100 mil Crédito: Reprodução

A participação de Chaiany no “Sincerão” de segunda-feira (23) segue rendendo fora da casa do Big Brother Brasil 26. Após a dinâmica, a sister perdeu mais de 300 mil seguidores no Instagram em poucas horas.

Antes da exibição do programa, Chaiany acumulava cerca de 3,3 milhões de seguidores. Na tarde desta terça-feira (24), o perfil já marcava aproximadamente 2,9 milhões. Diante da queda expressiva, a equipe da participante apagou uma publicação que comemorava a marca de 3 milhões.

O desgaste começou após um embate direto com Ana Paula Renault e Tia Milena. Durante o Sincerão, Chaiany colocou as duas, além de Samira e Jonas Sulzbach, nas cadeiras que representavam “vômito” na dinâmica, gesto interpretado como traição por antigas aliadas.

Na contramão da queda de Chaiany, Ana Paula viu seus números crescerem no mesmo período. A jornalista ganhou cerca de 100 mil novos seguidores após a repercussão da dinâmica, consolidando o apoio de parte do público nas redes sociais.

A tensão já vinha desde o Almoço do Anjo, quando Chaiany optou por imunizar Gabriela em vez de Samira, contrariando as expectativas do grupo. A decisão gerou atritos internos e esfriou alianças.