Borrou a make! Maxiane é a 6ª eliminada do BBB 26, com 63,21% dos votos

Participante se tornou a 6ª eliminada da edição na noite desta terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 23:39

Maxiane deixa o BBB 26 e é a 6ª eliminada da temporada Crédito: Divulgação

A noite foi de despedida no Big Brother Brasil 26. Maxiane foi eliminada nesta terça-feira (24) com 63,21% dos votos e se tornou a 6ª participante a deixar o programa. Ela enfrentava Milena e Chaiany no sexto Paredão da temporada.

O resultado confirmou o cenário que já vinha sendo apontado pelas enquetes ao longo da semana. Milena terminou em segundo lugar na votação, enquanto Chaiany foi a menos votada da noite e garantiu permanência no reality.

Como o Paredão foi formado?

A berlinda começou a ser desenhada com o Duelo de Risco. Chaiany Andrade atendeu o Big Fone e escolheu Jordana para disputar a permanência. Jordana levou a melhor, conquistou imunidade e, mesmo estando no Castigo do Monstro, escapou do risco. Chaiany, por outro lado, foi direto ao Paredão.

Na formação oficial, o Anjo da semana, Chaiany, imunizou Gabriela. O líder Jonas Sulzbach confirmou sua indicação e colocou Milena Lages na berlinda.

Alberto Cowboy foi o mais votado pela casa e também entrou na zona de risco. Em seguida, Chaiany exerceu o direito ao contragolpe e puxou Maxiane para completar o grupo de emparedados.

Dono da “Máquina do Poder” na semana, Alberto Cowboy vetou Chaiany da Prova Bate e Volta, enviando-a direto à votação popular. Na disputa pela última chance de escapar, Cowboy conseguiu se salvar, definindo o Paredão final entre Maxiane, Milena e Chaiany.

Tags:

Paredão bbb 26

