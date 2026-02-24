ASTROLOGIA

Hoje (24 de fevereiro) marca uma virada interna para 5 signos; saiba como mudar sua semana

Descubra como socializar e regenerar suas energias sem se esgotar

A noite chega com a bateria ainda carregada, mas cuidado para não fritar o sistema nervoso. A vitalidade está alta, especialmente para Leão e Gêmeos, que sentem uma renovação de ânimos ao estarem entre pessoas queridas. Socializar hoje é quase um remédio para a saúde mental. Se você puder, participe de eventos, saia para caminhar com amigos ou simplesmente jogue conversa fora. O movimento ajuda a distribuir a energia mental acumulada.



Para os nativos de Câncer, o desafio é o oposto: a necessidade de se proteger do barulho do mundo. Se você sentiu que o dia foi "falante" demais, procure ambientes silenciosos agora. O psiquismo está sensível e o recolhimento será essencial para não drenar sua energia vital. Já para Capricórnio, a dica é mudar a rotina: um novo hábito alimentar ou um trajeto diferente de exercício ajudará a evitar a monotonia e trará novo vigor.

A saúde física hoje está ligada à respiração e à postura. Se passou o dia focado no trabalho, lembre-se de alongar os ombros e braços. A mente agitada da Lua em Gêmeos pode causar uma certa ansiedade, então evite o excesso de telas e cafeína antes de deitar. O bem-estar vem do equilíbrio entre estar presente no mundo e saber a hora de voltar para o seu "casulo".

