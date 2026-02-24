Acesse sua conta
Hoje (24 de fevereiro) marca uma virada interna para 5 signos; saiba como mudar sua semana

Descubra como socializar e regenerar suas energias sem se esgotar

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 23:23

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A noite chega com a bateria ainda carregada, mas cuidado para não fritar o sistema nervoso. A vitalidade está alta, especialmente para Leão e Gêmeos, que sentem uma renovação de ânimos ao estarem entre pessoas queridas. Socializar hoje é quase um remédio para a saúde mental. Se você puder, participe de eventos, saia para caminhar com amigos ou simplesmente jogue conversa fora. O movimento ajuda a distribuir a energia mental acumulada.

Para os nativos de Câncer, o desafio é o oposto: a necessidade de se proteger do barulho do mundo. Se você sentiu que o dia foi "falante" demais, procure ambientes silenciosos agora. O psiquismo está sensível e o recolhimento será essencial para não drenar sua energia vital. Já para Capricórnio, a dica é mudar a rotina: um novo hábito alimentar ou um trajeto diferente de exercício ajudará a evitar a monotonia e trará novo vigor.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
A saúde física hoje está ligada à respiração e à postura. Se passou o dia focado no trabalho, lembre-se de alongar os ombros e braços. A mente agitada da Lua em Gêmeos pode causar uma certa ansiedade, então evite o excesso de telas e cafeína antes de deitar. O bem-estar vem do equilíbrio entre estar presente no mundo e saber a hora de voltar para o seu "casulo".

Use este horário para fazer algo que te divirta genuinamente. O lazer é o melhor tônico para o estresse de uma terça-feira acelerada. Quando você cuida da sua alegria, seu corpo responde com mais imunidade e disposição. Como você vai nutrir sua alma?

